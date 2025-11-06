殺于朦朧兇手難逃了！城隍爺出手 特製紙人、草鞋、黑令旗抓邪惡之人

資深記者鍾志鵬 / 嘉義報導

于朦朧死的不明不白，兇手還逍遙法外。民間信仰城隍爺掌管陰間法律，嘉義《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》乩身林侑均接獲神明感應，特別為中國藝人《于朦朧冤死事件》製作紙人、草鞋與黑令旗三項法物，象徵請陰間六司六將出面協助追兇、還原真相。林侑均強調：「正義或許會遲到，但不會缺席。城隍爺掌管陰陽律法，必能使冤魂得以伸冤，真相終會大白於天。」

殺于朦朧兇手難逃了！城隍爺出手，特製紙人、草鞋、黑令旗住于朦朧魂魄抓邪惡之人。（圖／《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》乩身林侑均提供）

嘉義縣信仰重鎮《嘉邑二隍殿》近日傳出來自神界的感人舉動。乩身林侑均在得知中國演員于朦朧含冤去世、粉絲為他奔走伸冤的新聞後，內心深受觸動與得到城隍爺感應。他說：「于朦朧年輕、敬業的偶像明星，在事業正盛時枉死，讓人心疼。」認為，當世人對司法失去信任時，宗教信仰成了人們尋求公道的最後力量。

林侑均指出，城隍爺是掌管陰陽界公義的神明，麾下有「六司六將」，如同陰間的司法與警察體系。

六司：分別掌管延壽、樂善、糾察、速報、罰惡與增祿，紀錄人世善惡功過。

六將：則以「七爺謝將軍」「八爺范將軍」為首，搭配枷、鎖、牛、馬將軍，負責緝兇、押魂與懲惡。林侑均說：「法網恢恢，疏而不漏。冥府也有正義之光，若人間遲遲未能查明真相，陰間的正氣也會出手。」

嘉義《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》乩身林侑均特製為于朦朧申冤三項法物。

1.紙人替身：將亡者的靈魂經由儀式注入到紙紮人的一個形體。代表讓亡者靈魂有形可附，以利於行動與尋冤。

2.草鞋：在冤案當中，親屬通常陽間求助無門的時候，會製作一雙草鞋，讓已故亡者，穿著草鞋自由行走在天地之間尋找兇手。草鞋取諧音「找」到「邪」惡之人。

3.黑令旗：民間傳說是冥府核准冤魂出巡的聖物，代表陰間開放通行權，允許冤魂向陽間尋兇。冤死亡魂怨氣極重，無法投胎轉世，必須了卻心願，方能輪迴。透過地府向幽冥教主、東嶽大帝、城隍爺申請黑令旗，來陽間尋找兇手。

林侑均恭敬地將法物置於城隍爺前焚香祈請，期盼六將奉令出征，協助于朦朧沉冤得雪。他感嘆地說：「正義雖遠，但終會來臨。願于朦朧在陰間得以安心，真相早日揭開，也讓世人重新相信善惡有報、天理昭昭。」

殺于朦朧兇手難逃了！城隍爺出手，特製紙人、草鞋、黑令旗住于朦朧魂魄抓邪惡之人。（圖／《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》乩身林侑均提供）

殺于朦朧兇手難逃了！城隍爺出手，特製紙人、草鞋、黑令旗住于朦朧魂魄抓邪惡之人。（圖／翻攝自《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》臉書）

殺于朦朧兇手難逃了！城隍爺出手，特製紙人、草鞋、黑令旗住于朦朧魂魄抓邪惡之人。（圖／翻攝自《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》臉書）

殺于朦朧兇手難逃了！城隍爺出手，特製紙人、草鞋、黑令旗住于朦朧魂魄抓邪惡之人。（圖／《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》乩身林侑均提供）

殺于朦朧兇手難逃了！城隍爺出手，特製紙人、草鞋、黑令旗住于朦朧魂魄抓邪惡之人。（圖／翻攝自IG @alanyu0615）

