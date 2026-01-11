殺人償命，天經地義！ 司法節民間團體集結高雄反廢死遊行

社團法人中華公益事務發展協會攜手民眾黨、司法改革黨於高雄發起司法節倡議活動。 圖：中華公益事務發展協會/提供

[Newtalk新聞] 今天1月11日為司法節，社團法人中華公益事務發展協會於高雄發起司法節倡議活動，並由台灣民眾黨高雄市黨部、司法改革黨、蒲獅陸戰隊及高雄新力靚團隊共同協辦，近百位民眾沿高雄市五福路、河東路、中正路、中華路、民生路、林森路遊行高呼口號，並在高雄地方法院前靜坐，手持蠟燭為刑事案件受害人及已死的司法默哀一分鐘。主辦單位以「殺人償命，天經地義」為主要訴求，呼籲社會正視近年層出不窮的重大暴力犯罪問題，並重新檢視死刑在刑事政策中的角色。

廣告 廣告

主辦單位指出，近年來隨機殺人、酒駕致死及蓄意奪命等重大暴力犯罪頻繁發生，每一起案件不僅奪走無辜生命，更讓被害者家屬承受無法彌補的終身創傷。然而，在司法改革與刑事政策討論中，社會焦點卻逐漸集中於加害者的人權保障、可教化性及精神鑑定，反而忽略了被害者及其家屬所承受的巨大痛苦。

主辦單位強調，當國家在刑事政策上持續退讓，卻無法有效嚇阻惡性犯罪時，社會安全與人民對司法的信任正逐步流失。死刑的存在，並非出於報復心理，而是針對蓄意、惡性且造成重大社會危害的犯罪，所設下的最後一道防線。

主辦單位表示，若這道防線被不斷弱化甚至抽空，社會將不得不承擔更高的安全風險，也可能讓惡性犯罪對社會造成第二次、第三次的傷害。「下一起震驚社會的悲劇發生時，究竟該由誰來負責阻止？」主辦單位提出沉重的質疑。

活動現場呼籲政府與社會各界，在推動司法改革與人權保障的同時，也應同等重視被害者權益與社會整體安全，透過理性、公開的討論，找回人民對司法正義的信任。

主辦單位最後強調，此次司法節行動並非否定改革，而是希望司法制度在保障人權之餘，不要忘記最基本的責任—保護守法人民的生命與安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

初選周倒數一天鐵人行程 賴瑞隆協各方戰友大車掃衝刺

號召「擋泥板騎士團」掃街衝刺 邱議瑩、黃捷另類造勢超吸睛

近百位民眾沿高雄市五福路、河東路、中正路、中華路、民生路、林森路遊行高呼「殺人償命，天經地義」口號。 圖：中華公益事務發展協會/提供

遊行民眾在高雄地方法院前靜坐。 圖：孫家銘攝