殺人出獄後再行凶！桃園男勒殺前女友 法院裁准收押

桃園市平鎮區前（10）日清晨6點30分發生一起兇殺案。49歲的李姓男子因感情糾紛，竟勒斃51歲前女友周姓女子，警方獲報後逮捕李男，移送桃園地檢署複訊。檢方於昨（11）日依殺人罪向法院聲押禁見，桃園地院開庭審理後裁准收押。據了解，李男10多年前曾因殺害妻子入獄服刑，2019年假釋出獄，今年9月才假釋期滿，沒想到又犯下殺人罪。

49歲的李姓男子因感情糾紛，勒斃51歲前女友周姓女子，桃園地檢署複訊後，於昨日向法院聲請羈押。（示意圖／Unsplash）

據了解，李姓男子曾與周姓女子交往，分手後他仍企求復合，竟於10日清晨與女方相約在平鎮一處空地談判，沒想到他竟情緒失控，徒手勒斃女子。警方獲報後，於當天下午將李男逮捕到案，桃園地檢署複訊後，認定他涉犯殺人重罪，且有逃亡、滅證且反覆實施犯罪之虞，於昨日向法院聲請羈押。

桃園地院召開聲押庭，李男坦承犯行，但否認有殺人故意，法官審理後，認定他涉犯重罪，犯後有自戕行為，且有事實及相當理由認定有滅證之虞，加上之前也曾犯殺人案，有反覆實施之虞，因此裁定羈押2個月。

桃檢另已通知犯罪被害人保護協會桃園分會，提供被害人家屬關懷與保護服務，保障被害人權益。

