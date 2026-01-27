殺人分屍10袋遭判死定讞 死囚歐陽榕病逝獄中橋檢公布死因

高雄二監死囚歐陽榕送醫不治。翻攝網路

曾於2003年犯下震驚全國的高雄女建商分屍案，並於2011年判處死刑定讞的死刑犯歐陽榕，昨傳出因身體不適戒護外醫，經送醫搶救後仍於本月25日宣告不治。橋頭地檢署昨天指派檢察官李冠林前往相驗，認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬對死因表示無意見，檢察官已於昨天開立死亡證明書。

紀錄顯示，69歲的歐陽榕生前患有糖尿病病史，且於獄中疑似未按時服用藥物控制病情；監所提供的戒護外醫診斷證明，也佐證他身體狀況長期欠佳。

廣告 廣告

橋檢指出，昨經檢察官會同法醫詳細相驗後，確認死者身上並無可疑外傷，排除他殺或外力介入之可能。相驗結果認定，歐陽榕死因為糖尿病酮酸中毒（DKA），進而引發上腸胃道出血併發急性腎衰竭。

由於相驗過程中家屬對死因及調查結果均表示沒有意見，檢察官已於昨天相驗開立死亡證明書交由家屬辦理後事。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／死囚歐陽榕驚傳獄中病逝 分屍女恩人判死15年死前仍喊冤

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

41歲5寶媽李宓鬆肚皮慘遭攻擊！曬「芭比腰手術」後驚人身材 「X型」比基尼幾乎全裸