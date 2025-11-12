殺人刑滿35天 又勒死女友遭收押
桃園市50歲李姓男子，民國97年談姊弟戀勒死歐姓人妻遭判刑18年6月確定，108年假釋出獄後，與51歲周姓女子交往，雙方分手後，李男本月10日前往周女住處求復合，兩人發生口角，李男竟又勒斃周女，事後他報警坦承殺人，檢方訊後聲押獲准。
法界人士說，李男若符合自首要件，依法可減刑，應不會被判死刑。
李男17年前犯下殺人罪服刑10年後假釋出獄，在電子廠擔任作業員，因在美髮店剪髮時結識離婚的周女，進而交往為男女朋友，後因周發現李脾氣暴躁、經常動怒，與李分手，李男10日清晨6時到周女平鎮區住處談判求復合。
李男坐在機車上邊吃早餐邊等周女下樓，周女怕吵醒家人，與李男到住處後方空地談判，未料雙方一言不合發生口角，李男失控勒斃周女。李男行凶後，拿出刀子自殘手臂及腹部。當日下午1時，李男打電話報案坦承殺人。警方到場後，將周、李送醫，周女不治，李則無大礙。
警方發現，命案現場地處偏僻且附近都是草叢，平常人跡罕至，因此沒有目擊者。李男向警方供稱，他自殘後昏倒，醒來後發現周女已無氣息才報案。警詢後依殺人罪嫌將李移送桃園地檢署，檢方訊後以李涉犯殺人重罪，有逃亡、反覆實施犯罪之虞，聲請羈押獲准。
李男17年前與大他13歲的歐女交往，當年歐女已婚育有3子，丈夫長年在國外工作而出軌，事後歐女想分手，但李男不肯，前往歐女楊梅住處，並在住處樓下發生爭吵，李男痛下殺手勒斃歐女，還打電話告訴歐女的女兒「我做了傻事，殺了妳媽媽」。當時李男也曾打電話給警方聲稱殺人，並稱要自首，但警方到案發地點並未發現李男，後來循線逮捕他。李108年12月獲假釋出獄，今年9月5日保護管束期滿，他刑滿才35天，竟又勒斃女友再身陷囹圄。
