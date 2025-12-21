殺人前先封鎖出口！張文犯罪計畫標「72處攻擊點」

張文的平板裡面被發現縝密的犯罪計畫。（圖／東森新聞）





張文的平板裡面被發現縝密的犯罪計畫，其中在北車和中山站的地圖上佈滿灰色和紅色圓點，疑似是他預計丟煙霧彈和汽油彈的位置，而這72處攻擊點幾乎都鎖定手扶梯或是樓梯出入口，他還條列式規劃犯罪時間和地點，甚至提醒自己要吃飯，不排除是把軍旅生涯按表操課的習慣，帶到犯案計畫中。

煙霧彈伴隨火光，被兇手張文丟往台北車站M7出入口，瞬間瀰漫大量濃煙，另一頭通往M8出入口的樓梯也被張文丟了一顆，沒多久現場幾乎都是白煙，阻擋視線，而張文這麼做，疑似就是為了封鎖出入口。

廣告 廣告

檢警調查，張文還事先入住中山站旁邊的商旅，當作他的前進指揮所。另一方面，他疑似早就勘查好北車和中山站的攻擊點，其中一處在M7出口，預計在這裡丟6顆煙霧彈。

警方在張文的平板發現戰術地圖，內容包括台北車站指引圖，上面被標註了72個紅點和灰點，灰點疑似就是他準備丟煙霧彈的位置，紅點則是汽油彈。

軍事專家蘇紫雲：「他標示的這個縱火點，都是在台北車站地下段，都是屬於手扶梯出口或是垂直電梯的出入口，意思就是他要從南邊台北車站這裡先進行煙霧的攻擊，還有縱火的攻擊，讓人群驚慌，順著中山地下街往北邊跑。」

另外警方還發現他的犯罪計畫，詳細規劃當天睡到上午11點，接著吃午餐，再複習計畫，隨後從林森北路開始縱火燒車。接下來的隨機攻擊分成兩個版本，前後差了半小時，不過和他真正犯案時間高度吻合，甚至還提醒自己要吃飯、要休息。由於他有空軍志願役背景，也令人懷疑，是否將軍旅生涯按表操課的習慣，帶到犯案計畫當中。

張文縝密規劃犯罪，從丟煙霧彈封鎖出入口，還隨身攜帶大量汽油彈，最後持刀隨機砍人，每一個步驟都經過多次沙盤推演，背後是否藏著更多恐怖陰謀，令人不寒而慄。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／張文對門租客「嚇到逃回老家」 回憶常飄「異臭味」

張文「成魔」前品學兼優！高中師長評語曝

2025臺北馬拉松 警方增派341名警力 2.8萬名跑者順利完賽

