殺人嫌有多起前科！ 一週前才當街揮利器遭警壓制

基隆市

犯下駭人槍殺案的盧姓嫌犯，如今也被起底是社區內的頭痛人物。一週前，曾酒後失控，在基隆廟口夜市附近揮舞利器，嚇壞民眾，沒想到事隔七天，他竟犯下殺人血案，不僅和死者約在假日人煙稀少的基隆大武崙工業區談判，殺人落網時還向警方供稱我有打110，強調自己是投案的，但警方表示，其實嫌犯早就被警方鎖定逮捕。

目擊民眾被嚇到慘叫，只見盧姓男子拿著利器，在斑馬線上不停揮舞，疑似用力過猛，還一度重心不穩，連手上武器都摔到地上，員警趕到現場舉槍喝斥，向他噴灑辣椒水，眼見被警方包圍，盧姓男子大手一甩將利器丟出，隨後舉起雙手被壓制在地。

事發在12月7日凌晨3點多，基隆的盧姓男子酒後失控，持刀在廟口夜市附近閒晃，嚇壞民眾，事隔七天，他的暴戾之氣不減反增，昨（14）日中午竟持槍殺人，短短一週兩度驚動警方。

案發現場就在基隆大武崙工業區，根據了解，盧姓男子跟死者，假日相約在這裡進行談判，記者張權說：「嫌犯和死者，相約在工業區裡面人煙稀少，現場唯一的監視器都是壞的，增加警方辦案難度。」不僅事先挑過談判地點，就連被警方逮捕的過程，也是謊話連篇。

因為男子落網時還供稱，有打110說要投案，明明是被逮還硬凹是投案，疑似就是為了爭取減刑，百般狡辯想脫罪，其實他早就是當地的頭痛人物，嫌犯鄰居說：「還滿正常的，但是他一發起脾氣來，真的他媽媽也受不了他，這小孩看起來是一副人模人樣，怎麼會這樣。」鄰居也透露，嫌犯過去情緒失控時，會拿鈍器敲打門窗，造成鐵門多處毀損。

基隆市德厚里長莊育超說：「平常其實他在社區裡面小錯不斷，其實也沒有犯甚麼大錯，我們都可以容忍他，我們希望把他拉回正途，可是很遺憾還是發生憾事。」警方表示，嫌犯有傷害、恐嚇、毒品，以及槍砲跟組織犯罪等多項前科，如今又捲入殺人案，社區的未爆彈最終還是引爆。

