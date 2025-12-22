殺人案後上班日！北捷：運量一致、巡檢升級

▲北捷今（22）日早上運量維持18萬，沒有明顯減少。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生無差別殺人事件，兇嫌還先丟擲煙霧彈，造成3位民眾死亡，震驚社會。而案發後，台北市警方和台北捷運都加強戒備。今（22）遇正常上班的週一，北捷站務處副處長蔡建興出面表示，運量維持18萬，和平常一致，目前車站都加強巡檢，也會為下週的跨年活動在營運時間做大型演練。

蔡建興今早受訪指出，捷運系統各路線今天都正常，早上6-8點的運量維持18萬，和週一運量都一致，沒有明顯差異。目前車站除了有警察加派人力，北捷的保全和人員也加強月台、大廳密集巡查，特別是重點車站，會隨時注意旅客動態做出應變。除了人力較充足的台北車站、中山站，忠孝新生、市政府站等也都會加強檢視。車站人員增加3次巡檢，保全人員增加4次巡檢。

蔡建興也補充表示，根據台北市長蔣萬安指示，下週將迎來跨年活動，北捷會結合警察、消防單位，會在營運時間進行大型演練活動，增加危機應變能力。

