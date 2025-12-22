殺人案後加強戒備後仍收炸彈恐嚇！北捷回應

▲ 北捷及南西商圈持刀隨機傷人案，警政署通令全國強化勤務。（圖／警政署提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生無差別殺人事件，兇嫌還先丟擲煙霧彈，造成3位民眾死亡，震驚社會，引警方加強戒備，刑事局也出手查緝網路上3案恐嚇留言。未料，北捷仍再收驚悚「炸彈預告」，內容指稱將於今（22）日下午1點30分引爆炸彈。對此，北捷回應表示，凡接獲任何危安通報，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，發現立即通報，各列車於終端站折返加強巡檢。

北捷自20日起接連傳出異常通報事件，包括三民高中站有人高喊「有槍」、古亭站發生酒醉鬧事糾紛一度影響行車。高鐵也發生謊報炸彈事件。北捷再收炸彈預告訊息，引發民眾對於大眾交通運輸的關注。

今首遇殺人案後第一個上班日，北捷站務處副處長蔡建興今早出面表示，車站人員將增加3次巡檢，保全人員增加4次巡檢。另外，針對該炸彈預告，北捷指出，凡接獲任何危安通報，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，發現立即通報，各列車於終端站折返加強巡檢。

台鐵也指出，經主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，已針對與捷運系統共站之台鐵車站（包括松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知上述相關車站，請提高警覺，並與鐵警及地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

