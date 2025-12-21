殺人案 撼動社會安全感

台北捷運十九日晚間發生男子丟擲煙霧彈，以及傷人後遭警方圍捕卻意外墜樓事件！諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯二十一日表示，看到新聞令人感到相當沉重與心痛，這起事件不只影響個人，也撼動社會整體安全感。

全聯會常務理事胡延薇指出，事件發生於多個人潮密集的公共空間，受到影響的民眾範圍相當廣泛。若出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，或伴隨失眠、食慾改變、心悸等反應，也有人可能感到麻木或無感，這些都是身心面對突發威脅時自然反應。

蔡曉雯理事長進一步指出，面對危機事件時重要原則，首先就是確保安全，其次是讓身心慢慢安定下來，並維持良好的人際連結。當人感受到威脅時，大腦會進入高度警覺狀態，被理解、被陪伴，有助於身心逐漸回到較穩定的狀態，連結本身就是一種重要的安心與療癒方法。

蔡曉雯強調，這起事件造成相當大心理衝擊。最受衝擊的是傷亡者與其家屬，他們經歷是重大創傷與失落，需要長時間復原與心理協助，請身邊的人給予理解與空間，並鼓勵當事人允許自己慢慢復原。

其次是現場目睹的民眾，驚恐記憶與情緒可能在事後反覆出現；反覆觀看新聞畫面，也可能產生類似目睹創傷的反應。此外，部分民眾也可能因此觸發過去相似的創傷記憶，這些創傷反應同樣值得被覺察與照顧。

諮商全聯會理事陳劭旻強調，倘若近期感到特別緊繃或容易受到驚嚇，可先透過簡單的自我照顧方式協助穩定，比如提醒自己「現在是安全的」，維持基本作息，減少接觸刺激性新聞。多數人會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過兩週並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。

衛福部宣布，遭受衝擊民眾可以申請三次心理諮商方案，藉此鼓勵有需要的民眾善加利用心理諮商。蔡曉雯強調，雖然悲痛，但我們仍可藉此學習在不安中安頓情緒，互相照顧與關懷，這是集體復原的重要力量。