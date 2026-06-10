殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了

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記者林昱孜／台南報導

嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。

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海巡署,中國,台南查緝隊,依托咪酯,煙彈,電子煙,毒癮,海洛因（圖／翻攝畫面）

黃姓男子與顏姓女友兩人在住商混合建築內租屋，裡頭堆滿了從中國製造的非法電子煙、煙彈，透過LINE群提供下單連結供消費者下單，中國非法電子煙主機業者收到訂單後，再由黃男、顏女負責出貨牟利；專案小組上門將屋內所有物品全數查扣，其中還有一次性電子煙製作成公仔模樣，標榜可抽8000次，年輕學生族群購買使用，根本不易遭人察覺，甚至打出「當日訂貨、隔日送達」吸引客人上門。

假釋出獄的黃姓嫌犯為了緩解女友毒癮，再次犯法雙雙被逮。（圖／翻攝畫面）

海巡署與專案小組經過調查，見時機成熟上門搜索，一共查扣將近4000台電子煙主機、各式煙彈9500多盒，以及毒品依托咪酯311公克，目前正持續追查毒品來源並向上追查。據了解，黃姓男子去年5月就曾被查扣1萬3000台主機，累積遭查獲的電子煙數量堪稱近年來最大規模，市值初估6000萬，全案偵訊後，依法送法辦，黃嫌與顏女分別以5萬、3萬元交保。

來自中國大陸的電子煙主機，主打一次性吸食，可提供8000口，製作成造型公仔模樣，恐讓老師、家長難以辨識。（圖／記者林昱孜攝影）

據了解，54歲黃姓嫌犯過去曾犯下殺人罪遭判處無期徒刑，假釋出獄後原本想要重新做人，好好正當工作3年後，愛上了染有海洛因毒癮的顏姓女友，為了紓解毒癮，開始以「依托咪酯」混入甘油等化學溶劑，加熱拌製成煙彈供女友施用，在過程中發現非法電子煙商機龐大，藉此牟利，最後雙雙落網，面臨法律制裁。

台南市長黃偉哲表示，暑假即將到來，希望學子能夠遠離毒品，否則將危害一生。（圖／記者林昱孜攝影）

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