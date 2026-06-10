殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
記者林昱孜／台南報導
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
黃姓男子與顏姓女友兩人在住商混合建築內租屋，裡頭堆滿了從中國製造的非法電子煙、煙彈，透過LINE群提供下單連結供消費者下單，中國非法電子煙主機業者收到訂單後，再由黃男、顏女負責出貨牟利；專案小組上門將屋內所有物品全數查扣，其中還有一次性電子煙製作成公仔模樣，標榜可抽8000次，年輕學生族群購買使用，根本不易遭人察覺，甚至打出「當日訂貨、隔日送達」吸引客人上門。
海巡署與專案小組經過調查，見時機成熟上門搜索，一共查扣將近4000台電子煙主機、各式煙彈9500多盒，以及毒品依托咪酯311公克，目前正持續追查毒品來源並向上追查。據了解，黃姓男子去年5月就曾被查扣1萬3000台主機，累積遭查獲的電子煙數量堪稱近年來最大規模，市值初估6000萬，全案偵訊後，依法送法辦，黃嫌與顏女分別以5萬、3萬元交保。
據了解，54歲黃姓嫌犯過去曾犯下殺人罪遭判處無期徒刑，假釋出獄後原本想要重新做人，好好正當工作3年後，愛上了染有海洛因毒癮的顏姓女友，為了紓解毒癮，開始以「依托咪酯」混入甘油等化學溶劑，加熱拌製成煙彈供女友施用，在過程中發現非法電子煙商機龐大，藉此牟利，最後雙雙落網，面臨法律制裁。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
更多三立新聞網報導
獲報5mins後氣爆！新竹「受傷便當店員工」現況曝光 消防局長曝1事待查
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
台南8旬翁大男人「飯來張口、嫌東嫌西」還菜刀砍妻 兒目睹報警護母命
傅子純發病不到24hrs驟逝 她曝遊峇里島「3致命前兆」：按摩冒大片瘀青
其他人也在看
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
台南塑膠倉庫大火 55名消防員衝火場漏夜灌救
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
爬山竟挖出5公斤黃金！2男發現神秘寶藏 爽領1824萬元
在山區健行時意外發現寶藏，兩名捷克登山客因此獲得近50萬歐元（約新台幣1824萬元）獎勵。這批由黃金、古幣與珠寶組成的珍貴寶藏，不僅被譽為捷克近年最重大考古發現之一，也刷新當地尋寶獎金紀錄。
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
舞菇買回家別直接丟冰箱！專家曝「先做1動作」 保鮮效果差很大
近年蔬菜價格經常受到氣候、天災等因素影響而波動，但有些食材因為採用設施栽培，價格相對穩定，因此成為許多家庭的省錢好幫手。除了豆芽菜、豆苗之外，菇類也是其中之一。尤其舞菇，不論炒菜、煮湯、燉煮或火鍋都非常適合，香氣濃郁又富含膳食纖維，因此深受許多人喜愛。不過，不少人都有這樣的經驗：趁特價多買幾盒舞菇，結果還沒吃完就開始變軟、出水，甚至產生異味。蔬果專家青髪のテツ表示，其實問題往往不是買太多，而是保存方式不對。 舞菇最怕的其實是濕氣 許多人買回家後，習慣連同原包裝直接放進冰箱。但舞菇對濕氣非常敏感。當包裝盒內累積過多水氣時，容易讓舞菇表面持續潮濕，進而加速腐敗。尤其冷藏過程中，溫度變化產生的水珠常會附著在菇體表面，成為品質下降的主要原因之一。因此，保存舞菇的重點並不是保濕，而是避免過度潮濕。 保存前先用廚房紙巾包起來 想讓舞菇保存得更久，其實方法非常簡單。買回家後先將舞菇從原包裝取出，如果表面有明顯髒污，可以用廚房紙巾輕輕擦拭乾淨。接著用乾燥的廚房紙巾將整包舞菇輕輕包覆起來，再放進保鮮袋或夾鏈袋中保存。廚房紙巾能吸收舞菇自然釋放出的水氣，避免濕氣累積，同時維持較穩定的保存環境。 冰箱哪裡最
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
一穿腿直接變長！EPT全新ALICANTE薄底鞋、把韓系鬆弛感穿上腳，準備被掃貨
品牌延續「ept adds comfort to daily life」理念，透過極簡輪廓、舒適機能與街頭感細節，重新定義什麼叫做真正的韓系鬆弛感。更有趣的是，這次 ept 台北中山旗艦店也同步把韓國生活氛圍整組搬來台灣。整體空間圍繞「COMFORT COMPLETE」概念打造，結合街頭潮流元素與韓國人最...
吉娃娃被摸「秒做出貓姿勢」 飼主故事感動萬人
一位外國女子數年前收養了吉娃娃，牠曾和貓一起生活，不幸的是原本的主人過世了。女子養了該吉娃娃後發現，牠很少叫、動作像貓一樣輕盈，日前她拍影片分享，吉娃娃還做出在寵物狗身上較不易看到的麵包式（loaf position，或稱母雞蹲），許多人看到狗模仿貓的行為直呼可愛，也有人被這段收養的故事感動。