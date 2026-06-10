殺人犯假釋為女友變「毒師」 海巡搗破千萬煙彈工廠

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記者王勗／台南報導

海巡署台南查緝隊近期追查毒品案件，循線鎖定五十多歲的黃姓男子，會同相關單位組成專案小組查緝，前往黃男位於嘉義租屋處查緝，破獲毒品分裝場，現場查扣近四千台非法電子煙主機、九千五百多盒煙彈、依托咪酯三百餘克及大量相關組合元件。但黃男並非毒品人口，而是因吸毒的女友踏上不歸路！

據了解，黃男前因涉殺人重罪入獄，近幾年才假釋出獄，而黃女友前有吸食海洛因習慣，為供女友止癮，黃遂自學製作喪屍煙彈，另也透過向中國引進電子菸具、玩偶形狀的拋棄式電子煙等，調製煙油、煙彈販售牟利。利用網路行銷，從租屋處組裝、調製發貨，主打「當日訂貨、隔日送達」。海巡署台南查緝隊日前掌握情資，會同彰縣員林分局、海巡南部分署第十一岸巡隊等組成專案小組查緝，經多日佈線與調查鎖定黃嫌於嘉義租屋處，四月九日報請嘉義地區發動查緝，破獲黃嫌「發貨中心」。

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海巡人員破獲潛藏民宅的分裝、發貨工廠，現場查扣大量原料及組件。(讀者提供)

專案小組人員在現場查扣依托咪酯三一一克及相關化學溶劑原料，另起獲陸製電子菸相關產品，經清查共計查扣非法電子菸主機將近四千台、各式煙彈九千五百餘盒、相關組合元件十七箱，市值粗估上看千萬。另今年五月黃男還遭查扣一萬三千餘台電子煙主機。兩案查扣部分，累計查獲數量已為近年來最大規模，保守估計市值逾六千萬元！全案亦通報嘉市衛生局。

市長黃偉哲十日前往台南查緝對頒發加菜金。(記者王勗攝)

全案後續依毒品、違反菸害防制法送辦，黃男及女友訊後分依五萬、三萬元交保。專案小組後續也將持續溯源追查毒品來源及不法菸品流向。為慰勉第一線查緝人員辛勞，市長黃偉哲十日特至台南查緝隊頒發加菜金。黃偉哲強調，不法分子利用新穎包裝將毒品偽裝成多元口味的電子菸引誘年輕人，其對大眾健康與公共安全的危害甚於一般毒品。電子菸成分不明且危害極大，暑假即將到來，也提醒學子勿因同儕勸誘或好奇而輕易嘗試。