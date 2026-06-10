殺人犯出獄改當「電子煙大亨」！為女友做喪屍煙彈撈暴利 4千主機、9500盒煙彈遭抄

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台南市長黃偉哲10日也前往台南查緝隊頒發3萬元加菜金，肯定查緝人員打擊毒品犯罪的努力。（圖／報系資料照）

曾因殺人案遭判無期徒刑、3年前才假釋出獄的54歲黃姓男子，竟為滿足染有毒癮的顏姓女友吸毒需求，自製「喪屍煙彈」販售牟利，還勾結中國非法電子煙業者在台成立大型發貨中心；海巡署台南查緝隊日前查獲近4000台電子煙主機、9500多盒煙彈及311公克依托咪酯，市值逾6000萬元，全案依毒品及菸害防制相關法令送辦。

海巡署偵防分署台南查緝隊接獲線報，指黃男去年曾遭查獲大批非法電子煙後仍持續經營，並涉嫌走私依托咪酯，製作「喪屍煙彈」販售牟利，遂報請嘉義地檢署指揮偵辦，並與彰化縣警方合作，成立專案小組。

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今年4月9日，專案小組前往嘉義市東區黃男租屋處搜索，當場查獲311公克依托咪酯、大批非法電子煙主機、9500多盒各式煙彈，以及17箱電子煙組件，規模驚人。

警方調查，黃男出獄後與49歲顏姓女友同居，因對方長期受海洛因毒癮所苦，他竟將依托咪酯混入甘油等化學溶劑，加熱調製成喪屍煙彈，供女友吸食，之後更看準市場需求開始對外販售，經營時間約1年。

為擴大獲利，黃男進一步與中國非法電子煙主機業者合作，在台灣建立大型發貨據點，大量引進外型可愛、造型宛如公仔玩具的中國製一次性電子煙，該產品標榜可吸食約8000口，不易讓人察覺是電子煙或毒品吸食器，專門鎖定年輕族群市場：此外，黃男還透過網路平台販售商品，打出「當日訂貨、隔日送達」等行銷策略，吸引「藥腳」下單。

巡署偵防分署台南查緝隊破獲大型非法電子煙發貨中心，發現大批造型可愛的精美公仔電子煙主機。（圖／報系資料照）

據了解，黃男早在2025年5月間就曾被查獲1萬3000餘台非法電子煙主機，加計此次查扣數量，兩波遭緝獲的電子煙及煙彈產品，市值保守估計超過6000萬元，堪稱近年來國內查獲規模最大的非法電子煙案件之一。

台南市長黃偉哲今日特別前往台南查緝隊，頒發3萬元加菜金，肯定查緝人員打擊毒品犯罪的努力，並支持政府研議將依托咪酯提升列管等級，加重刑責嚇阻犯罪。

全案訊後，黃男與顏女被依涉嫌《毒品危害防制條例》移送法辦，分別獲檢方諭知5萬元及3萬元交保；非法電子煙部分則移由嘉義市衛生局依《菸害防制法》裁處。

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