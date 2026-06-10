殺人犯成電子煙大盤商...害慘青少年 海巡查扣6000萬電子菸具、喪屍菸彈

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【記者莊曜聰／台南報導】海巡署偵防分署台南查緝隊聯合彰化員林警分局日前在嘉義地區搗破大型非法電子煙發貨中心，起出的電子煙具、依托咪酯等毒品市價達6000萬元，主嫌黃姓男子曾犯下殺人案被判無期徒刑，3年前假釋出獄，他自製「喪屍菸彈」供女友吸食以緩解海洛因毒癮，見有利可圖「擴大經營」電子菸具等，透過網購等模式發貨，搖身一變成了「電子煙大亨」，恐怕又得鋃鐺入獄。

據了解，54歲黃姓男子3年前假釋出獄，後來與49歲顏姓女友同居，顏女長期吸食海洛因，飽受毒癮折磨，黃男想緩解女友痛苦，但沒有讓她戒毒，而是自製「喪屍菸彈」讓她「抽淡一點」的，同時間他又相中喪屍菸彈市場，與中國非法電子煙商勾結，在台建立大型發貨據點。

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黃男不顧毒品可能的危害，還想將其打進年輕族群，引進造型可愛的公仔電子菸主機，以及標榜可抽8000次的一次性電子菸，他設置網站銷售，模仿電商手法，打出「當日訂貨、隔日送達」的行銷服務，吸引青少年跟風購買，也使得年輕人因此染上惡習。

專案小組長期蒐證，見時機成熟，前往嘉義市東區黃嫌的租屋處查緝，當場查扣將近4000台的電子煙主機、各式煙彈9500多盒，還有毒品依托咪酯311公克，加上他去年5月就曾被查扣的1.3萬部主機，累積查獲數量是近年之最，黃男與顏女依《菸害防制法》、《毒品危害防制條例》送辦，各依5萬、3萬元交保。

台南市長黃偉哲10日前往海巡署台南查緝隊，頒發3萬元加菜金、感謝海巡人員維護治安的辛勞；海巡署強調，因毒駕近年引發多起重大社安事件，中央正研議將依托咪酯提升為第一級毒品；嘉義市政府則重申將重罰，呼籲民眾切勿購買來源不明的電子煙彈，共同守護社會治安與健康。

查扣電子煙數量為近年之最，黃嫌從殺人犯成為電子煙大盤商，危害更多人。民眾提供

珍愛生命遠離毒品

台南市長黃偉哲頒贈海巡署台南查緝隊加菜金3萬元。民眾提供

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