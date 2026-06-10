殺人犯潛逃柬埔寨14年 今押解回台將面臨16年刑期

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48歲施姓男子潛逃多年，今被押解回台。圖：警方提供

一名48歲施姓男子於92年間夥同多人在新北市蘆洲區涉犯殺人案，案經多次上訴仍遭判處重刑，施男於101年4月潛逃出境以躲避司法制裁，後遭新北地方檢察署發布通緝，合併他案共遭判處有期徒刑16年4個月，且於113年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。今(115)年2月我國刑事警察局與柬埔寨移民局清查一名無護照犯嫌，比對出就是施男，經我國與柬埔寨執法單位溝通協調，今(10)日將施男押解回台服刑。

刑事局表示，查緝我國外逃通緝犯為刑事局重點工作，各駐外警察聯絡官不斷積極與駐在國執法單位密切聯繫交流，該局駐胡志明市聯絡官透過各項管道積極追緝，於今年2月與柬埔寨移民局共同清查1名疑似我國籍之無護照犯嫌，比對出真實身分為我國重大外逃通緝犯施男。由於施男回台即需面對最低十餘年之有期徒刑，故千方百計抵抗遣返回台，並籌劃各種脫身之道，然而我國警方續與柬埔寨執法單位溝通協調，方能順利派員赴柬國押解施男回台服刑。

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刑事局強調，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避司法警察追捕，刑事局持續透過駐外警察聯絡官深化與境外執法單位合作關係，秉持跨境執法不間斷之決心，與各境外執法單位共同聯防，織起更緊密的治安防護網。

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