墾丁一名蔡姓男子向警方自首，坦承2年前因財務糾紛勒斃劉姓女雇主，並將屍體棄置於南投彰化交界的「139線」附近山區。警方出動近30人在山區搜尋一整天，卻未能找到遺體，引發關注焦點：在沒有屍體的情況下，殺人罪是否能夠成立？中山附醫法醫科主任高大成表示，即使現在找到遺體可能也僅剩骨骼，不排除嫌犯故意提供錯誤地點以逃避刑責。律師廖國竣指出，即使找不到屍體，仍可透過被告自白、證人證詞或相關跡證，來認定殺人罪的事實。

殺人犯自首「無屍能破案嗎」 法醫：嫌犯恐故意指錯地點脫罪。(圖／TVBS)

廣告 廣告

一名墾丁打工的蔡姓男子近日向屏東警方自首，聲稱他於2年前因財務糾紛勒斃劉姓女雇主並將屍體棄置於南投彰化交界的139線附近。警方隨即組織搜索行動，出動近30名人員在山區搜尋一整天，卻未能找到遺體。中山附醫法醫科主任高大成表示，即使現在找到遺體可能也僅剩骨骼，不排除嫌犯故意提供錯誤地點以逃避刑責。此案引發關注的焦點在於：沒有屍體的情況下，殺人罪是否能夠成立？穿著粉紅色背心的22歲蔡姓男子向警方自首，承認他兩年前勒斃了55年次的劉姓女雇主，並用車將屍體載到139線南投彰化一帶棄置。為了尋找遺體，警方出動了20至30人的搜索隊伍，在山區進行了整整一天的搜尋工作，但最終一無所獲。

殺人犯自首「無屍能破案嗎」 法醫：嫌犯恐故意指錯地點脫罪。(圖／TVBS)

高大成解釋，人類死亡後的變化過程是有規律的。死亡後2天會開始散發臭味，5至7天時會產生濃烈惡臭，這種氣味大約會持續2週，方圓20公尺內都能聞到。若屍體被棄置在荒野，最大的變數就是可能被野貓野狗啃食。他指出，即使現在找到遺體，也可能只剩下骨頭，但衣物如褲子可能仍然保存完好，有時還能從中提取DNA。對於嫌犯在犯案2年後才自首的原因，高大成認為最可能是為了求得心理上的平靜。他表示，嫌犯可能是因為睡不著或是在諮詢律師後，故意報告錯誤的棄屍位置，讓警方找不到屍體，這樣案子就無法順利偵辦，而他自己也能心安理得。

男勒斃女雇主棄屍 高大成：恐故意報錯地點。(圖／TVBS)

在沒有屍體的情況下，殺人罪能否成立成為關注焦點。高大成提到，過去類似案例中只有一件被判刑，原因是現場發現超過2000cc的血跡，足以推測被害人已經死亡。律師廖國竣則指出，即使找不到屍體，仍然可以透過被告自白、證人證詞或相關限定的跡證，例如車輛軌跡的辨識等，來認定殺人罪的事實並構成殺人罪。

男勒斃女雇主棄屍 高大成：恐故意報錯地點。(圖／TVBS)

據了解，這名婦人失蹤已有兩年之久，突然有人自首承認將她殺害並棄屍。蔡姓男子聲稱，這名婦人是他的女雇主，兩人因債務糾紛而起衝突，他於112年10月犯案。值得注意的是，這名婦人有3名子女，但都已失去聯絡，這使得案件更加疑點重重，追查工作也變得更加困難。

更多 TVBS 報導

憂入監母沒人顧 前男友兩度闖店 潑灑汽油、噴滅火器

預借薪資離職「消失2個月」！老闆巧遇員工夫 討債爆口角

香港宏福苑火災增至151死！最初起火點大樓宏昌閣發現8具遺體

宏福苑惡火遺體辨識艱鉅 「白衣特勤隊」採集DNA指紋齊上陣

