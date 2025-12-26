殺人犯被判無期徒刑卻因13元告銀行 要求補發信用卡、現金卡！結果曝光

記者楊佩琪／台北報導

計程車司機楊豐睿不滿女友要分手，準備擄走女友時，被女友母親發現，竟數十刀砍死女友母親，楊男因此被判無期徒刑定讞。不過近年，只因為13元，一家銀行對服刑中的楊男提起民事訴訟，向楊男追償30多萬元卡債，楊男也向銀行提起訴訟，強調自己的信用卡遭竊，銀行應補發給他。台北地方法院日前判決銀行已逾15年時效，楊男免賠，但也判決銀行毋須補發信用卡、現金卡，楊男敗訴。

楊豐睿被控於2005年6月16日，不滿女友要分手，以自備的鑰匙潛入女友位於台北市大同區的住處，欲強行擄走女友。未料女友母親先返家撞見楊男，2人爆發口角，楊男持刀砍殺女友母親數十刀後逃逸，2天後在台中市落網。最高法院認為楊男有悔意，判處無期徒刑定讞，於花蓮監獄服刑中。

廣告 廣告

不過楊男犯案前，曾向銀行申辦信用卡、現金卡，至入監服刑還有卡債未繳清。由於服刑中楊男的現金卡帳戶在2008年6月9日突然多了一筆13元款項轉入，銀行認為以此日期計算，應未逾15年追償期，因此於2021年間對楊男提起民事訴訟，要求返還2筆，分別為29萬9852元、2萬9915元卡債。

楊男則對銀行提起請求補發信用卡2張及1張現金卡訴訟，好讓他若出獄時可使用。楊男認為，突然多出一筆13元款項，很可能是他的信用卡遭竊，或遺失遭盜用，也可能是他的前女友匯的，意思是「一生一世」。既然卡片遺失或失竊、被侵占，依雙方當初簽立的契約、信用卡會員約定條款，銀行應補發新卡給他，共1張信用卡、2張現金卡。

不過台北地方法院審理後認為，追償卡債部分，應自2005年6月28日起算，期限應至2020年6月28日，判決銀行敗訴。但楊男向銀行要求補發卡部分，也在2025年11月26日判決楊男敗訴。

理由是，依信用卡會員約定條款規定，補發卡僅針對信用卡，因此補發現金卡部分，難以遽准。雖然2008年6月9日有一筆13元現金卡的「轉帳還款」紀錄，但匯款入帳僅需知悉入帳帳戶即可辦理，完全不以持有或佔有帳戶申辦者的信用卡為必要，因此楊男主張信用卡有遭遺失、被竊、被搶、詐取或遭第三人占有之情，已與一般社會生活經驗及常理有違。

且細觀現金卡交易紀錄，該筆款項尚同時扣除13元帳務費，實際上並無增減楊男所欠本金餘額，堪認13元轉帳應非他人有意匯入，純屬帳務處理的系統紀錄而已。又楊男自2005年6月18日起，即因刑案而羈押、服刑迄今，其名下信用卡均無新增任何消費紀錄，更難認信用卡有遭竊、遺失等情，因此楊男主張銀行應補發，無可准許。

更多三立新聞網報導

「小英男孩」涉貪犯3罪！北檢偵結 起訴求刑14年

辯論終結明年3/26宣判！檢批柯文哲爆粗口丟瓶攻擊 建請法官判28年6月

柯文哲最終陳述曝光：我當然無罪 當庭為一事「正式宣布」

柯文哲案正式辯論終結！明年3/26宣判必須到庭 嗆賴清德：怎沒干預司法

