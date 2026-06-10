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即時中心／温芸萱報導

刑事局今（10）日宣布跨境追緝重大成果，一名施姓男子因涉及2003年間新北市蘆洲殺人案，經法院判刑定讞後潛逃海外，長期遭通緝。該嫌另涉毒品及期貨交易法案件，合併刑期達16年4個月，並於2024年被列為重大外逃通緝犯。今（2026）年2月我國駐胡志明市警察聯絡官與柬埔寨移民單位合作清查，鎖定其身分並確認為通緝犯。經台柬雙方協調，昨（9）日施嫌遭押解返台，將依法執行後續服刑。

跨境逃亡14年落網！殺人重犯躲柬埔寨

刑事局今日公布重大跨境追緝成果，一名施姓男子因涉入殺人案件，遭法院判處有期徒刑13年6個月定讞，另涉及毒品與期貨交易法案件，合併刑期達16年4個月。施男早在2003年間於新北市蘆洲涉入殺人案，歷經多次審理後仍遭重判，但他在2012年4月選擇潛逃出境，長年躲避司法追訴，遭新北地檢署發布通緝，並於2024年2月被列為重大外逃通緝對象。

潛逃海外躲刑責 重大外逃犯終落網

警方指出，追緝行動仰賴駐外警察聯絡官與國際執法合作。刑事局駐胡志明市聯絡官今年2月在柬埔寨移民單位協助下，清查一名無護照可疑男子，經比對資料後確認正是潛逃多年的施姓通緝犯。雖然施嫌試圖以各種方式規避遣返，但在台柬雙方持續協調與情資交換下，成功掌握其行蹤並完成查緝。

押解返台面對司法 強調跨境追逃不停歇

6月9日，柬埔寨執法單位與我方合作完成遣返程序，將施嫌押解回台。刑事局強調，重大外逃犯長期潛逃海外，不僅挑戰司法公信，也影響治安穩定，未來將持續透過駐外警察體系與各國執法機關深化合作，建立更緊密的跨境聯防網絡，讓任何試圖躲避法律制裁的人，都無所遁形。

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快新聞／殺人通緝犯潛逃14年！於柬埔寨落網 押解回台下場曝光

施嫌押解回台。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／殺人犯逃14年！躲藏柬埔寨被逮 押解回台畫面曝

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