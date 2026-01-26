殺人犯「獄中開直播」7分鐘狂撈86萬！牢房奢華陳列全曝光
世上竟有如此囂張之人！阿爾巴尼亞男子梅里扎伊（Eugert Merizaj）因犯下殺人罪遭判處32年有期徒刑，未料他竟在獄中違規使用手機，甚至透過 TikTok 開直播，短短7分鐘內就吸金近2萬英鎊（約新台幣86萬元），而他的牢房宛如私人娛樂室，不僅擺放音響與遊戲機，還腳踩名牌球鞋、抽著電子菸，畫面曝光引發外界譁然。
根據《太陽報》報導，梅里扎伊2019年因使用散彈槍「謀殺敵對毒販」，2022年遭判處32年監禁。然而，他於曼徹斯特監獄服刑時，卻違規使用手機，當場當起TikTok直播主，粉絲高達4.5萬人。
此外，他甚至與另一名直播主進行比賽，看誰能獲得粉絲較多的「虛擬禮物」，就能將虛擬禮物所對應積分，換算成獎金拿回。
直播比賽中，梅里扎伊不停地嘶吼著，懇求粉絲幫助他贏得比賽，同時也不斷唸出抖內者的姓名，最終他逆轉勝，成功抱回將近2萬英鎊的獎金，他也開心的「點菸」慶祝。據悉，這筆鉅額獎金被匯入他另一個外國朋友的帳戶。
另據英國《每日郵報》獨家報導，梅里扎伊「直播史」並非一日兩日，他早在2023年起就當起直播主，時常分享監獄飲食、生活，不時也會要求粉絲抖內。
某次梅里扎伊在另一段影片中，擊敗一名同為阿爾巴尼亞人的對手，更是要求對方自打巴掌、把巧克力醬（Nutella）抹在臉上，甚至剃光頭。
他也有感性的一面，表示自己透過特別手段拿到這支手機，並透露已經7年沒有見到家人了，不過每天都會打電話給家人聊聊天。
不過，從梅里扎伊直播中總能看見，他似乎過著舒適的生活，不僅穿著名牌鞋，並當場點起香菸，更直接展示出房間的電視、音響、遊戲機，以及一系列書籍，完全不像在監獄服刑的樣子。
被粉絲問及「什麼時候會被遣送回國」，他還吹噓「沒有我的簽名，誰也送不了我去阿爾巴尼亞。」
相關消息曝光後引起關注，TikTok發布聲明，表示已緊急封鎖梅里扎伊的帳號，確保他無法獲得該筆資金。
英國司法部發言人則稱，這種行為完全不能接受，已立即移除貼文並展開緊急調查，「政府正投資4千萬英鎊強化安全保護措施，嚴厲打擊違禁品流入監獄，違反規定的囚犯將加重刑期。
據悉，英國2023年一項協議中指出，預計每年向阿爾巴尼亞支付400萬英鎊，遣返200名最危險的罪犯，如謀殺、強姦、販毒、竊盜等罪，不過該計畫一直延誤，一名阿爾巴尼亞監獄管理人員透露，目前僅遣送11名阿爾巴尼亞籍囚犯回國。
去年11月，梅里扎伊的家鄉費爾（Fier）一名法官承認了英國這項判決，同意將他遣送回國服刑，預計將被關押在待滿重刑犯的佩欽監獄（Peqin prison）。
