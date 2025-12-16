殺人者仍在逃引發校園惶恐! FBI祭5萬美元懸賞 追緝布朗大學槍擊犯

美國常春藤盟校布朗大學（Brown University） 13 日發生嚴重校園槍擊事件，引發國際社會廣泛關注。截至目前為止，當局仍在追捕嫌犯，並呼籲民眾提供線索。 圖 : 達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 當地時間 13 日下午，位於美國羅德島州的布朗大學爆發校園槍擊案，總計造成 2 人死亡、 9 人受傷，相關事件引發國際輿論廣泛關注。截至目前為止，犯案槍手仍在持續逃逸，美國聯邦調查局( FBI )也公開嫌疑人的體貌特徵，並祭出 5 萬美元 ( 折合新台幣約 157.35 萬元 ) 的懸賞，公開向民眾徵求線索。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，槍擊事件發生後， FBI 迅速與普洛敦維士警方展開合作，針對涉案槍手的身分進行調查。當地時間 14 日，當地警方拘捕了現年 24 歲的威斯康辛州退伍軍人本傑明．艾瑞克森 ( Benjamin Erickson )。然而，在針對艾瑞克森展開進一步調查後，當地警方以證據不足為由釋放了艾瑞克森，抓錯人的烏龍也再次引起民眾對相關事件的關注程度。

廣告 廣告

美國布朗大學槍擊案嫌犯逃跑時的監視器畫面。 圖 : 翻攝自X

為了盡早抓捕嫌疑人，普洛敦維士警方與 FBI 共同公布了嫌疑人在犯案前數小時，於布朗大學周邊地區徘徊的影片，以及嫌疑人的相關描述與照片。 FBI 指出，槍手身高約 5 英尺 8 英寸 ( 約等於 172.72 公分 )，體格健壯，當時身穿深色衣服並配戴口罩、針織帽，呼籲公眾提供目擊線索或與槍擊事件相關的任何資訊。但當局也提出警告，推測槍手手中目前仍握有武器，提醒民眾在協助調查的同時，確保自身的安全。

羅德島州總檢察長彼得．內羅納 ( Peter Neronha ) 也在事件相關記者會中表示，目前當地警方與調查人員正在重建槍手 13 日犯案前後的行蹤，試圖釐清槍手的來歷並追查槍手犯案後的去向。內羅納認為，針對槍手真實身分的調查正在「穩步進展」中，「我們越早找到這個人，就能越早破案」。

當地時間 13 日，位於羅德島州的美國布朗大學驚傳校園槍擊案，造成 2 名學生死亡，9 人受傷。 圖/取自Brown University @BrownUniversity

一位資深的《CNN》執法分析師指出， FBI 與當地警方希望透過公布嫌疑人在布朗大學周邊活動的影片，讓更多民眾接觸到事件相關的詳細訊息，並讓熟悉嫌疑人走路姿勢、節奏的親友主動出面檢舉。布朗大學行政人員也發布公告，呼籲槍擊案目擊者提供線索、接受警方詢問，協助警方追捕嫌疑人，「即使是看似無關緊要的細節，也可能對執法部門抓捕嫌疑人帶來大幅的幫助」。

《美國廣播公司》( ABC ) 也發布報導補充稱，由於美國近年校園槍擊事件頻發，部分布朗大學學生甚至不是第一次遭遇校園槍擊事件。其中，就讀大學三年級的米婭．特雷塔 ( Mia Tretta ) 表示，她 2019 年就讀高中一年級時，就曾在校園槍擊案中遭子彈擊中，是該次事件的三名傷者中之一，「我做夢也不會想到又遭遇了槍擊事件」。

在槍擊案發生約六小時後，布朗大學校長帕克森出面接受媒體提問，卻坦言自己「不知道」教室內實際發生了什麼。 圖 : 翻攝自X帳號@CowboyFL2

就讀大學二年級的佐伊．韋斯曼 ( Zoe Weissman ) 也指出，她曾在 2018 年就讀中學時遭遇槍擊事件，「此次的事件讓我想到 12 歲那年的回憶，並再次對相關事件導致的傷亡感到悲傷」。部分布朗大學的學生也發起批評，認為當局「誤抓」嫌疑人的行為，徹底擊潰了他們在事故發生後好不容易重新建立起的安全感，要求當局盡早逮捕嫌犯，重建學生對當地社群的信心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

翁山蘇姬可能死了? 兒稱2年未收到來自母親的消息 憂心恐遇不測

(影) 全球首例 無人艇擊沉潛艇! 俄黑海潛艦遭重擊「口徑」發射平台剩2艘