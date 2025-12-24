殺人計畫藏平板！張文沉迷日本動漫、狂玩「角色扮演手遊」 警看傻：個性超兩極

警方持續解析張文平板，裡頭除了存有殺人計畫及3張作案地圖，還有一款他熱愛的角色扮演手遊。翻攝畫面

隨機殺害3人、造成11人受傷最終墜樓身亡的張文，其冷血犯行震驚全台，警方持續溯源追查其犯案動機與事前規劃，專案小組近日成功破解張文的平板電腦，赫然發現，裝置內一邊是縝密到令人發寒的殺人計畫，另一邊卻充斥日本動漫與角色扮演手遊，強烈反差讓辦案人員也不禁直呼：「個性真的太兩極！」

警方指出，張文19日先在中山區連續3處縱火，隨後轉往捷運台北車站、南西誠品等人潮密集地點，持刀犯下隨機殺人案，最終造成3死11傷，他自己犯案後也從南西誠品高樓墜落身亡。專案小組在其平板內，查獲多項關鍵證據，拼湊出完整犯案藍圖。

據了解，張文平板中存有3張關鍵地圖。第一張標示5至6處預定縱火點，最後實際挑選地緣關係較近的3處下手，犯案後還規畫騎乘YouBike迅速逃離；第二張地圖鎖定捷運台北車站，並清楚圈選M7、M8連通道作為行兇位置；第三張則是南西誠品，警方目前已確認，張文僅規畫上述3處犯案地點，並未發現其他潛在攻擊目標或備案。

令人不寒而慄的是，專案小組還發現，張文曾大量搜尋、反覆閱覽鄭捷相關新聞與文章，顯示其對過往重大隨機殺人事件高度關注。但在冷血研究凶案的同時，他的日常嗜好卻與一般「宅男」無異。

警方發現，張文平時熱衷日本動漫，偏好同人類型作品，還沉迷角色扮演手遊《地平線行者 Horizon Walker》。此外，他也曾瀏覽人氣動漫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，該作品描述一名對現實人生絕望的「家裡蹲」，在死亡後帶著記憶轉生異世界，試圖重新開始人生，內容耐人尋味。

專案小組指出，張文在策畫行動的空檔，不是看動漫、就是打手遊，10月間仍頻繁上線遊玩《地平線行者 Horizon Walker》，該遊戲以回合制角色扮演、獨創世界觀與精緻角色畫面為主。警方感嘆，張文平板裡一邊是冷酷精算的殺人企劃，一邊卻是女性角色為主的遊戲與動漫內容，強烈反差，讓人難以想像兩者竟出自同一人之手。

