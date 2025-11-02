殺人誅心！《英雄聯盟》T1 Oner打AL生死局竟還在「練角」：沒玩過蒙多醫生

2025《英雄聯盟》世界賽四強已經打完，最終由 T1 與 KT 攜手晉級決賽準備來場電信大戰，而今年目前為止最精采的 BO5，在許多人眼中，可能就是 T1 與 AL 那場打到第五盤才決出勝負的極限對決，而沒想到在 Oner 的最新訪談中，他提到第五場選出的蒙多醫生竟然完全不熟，甚至在選角階段時才在猛看技能說明。

要心臟多大顆才能在第五場生死局選出一支完全不熟的英雄？（圖源：LoL Esports）

根據韓媒訪問，被問到「蒙多醫生+瑟菈紛」的組合時，記者以為這是原本就準備好的藏招，而 Oner 的回答令人意外：

嗯……老實說，我們其實沒有想那麼深啦（笑），瑟菈紛是我們稍微有練過的英雄。其他的則是比賽中比較常見的角色，也有熟悉度。但我真的完全沒練過蒙多，所以其實還滿擔心的。因為我連技能細節都不太了解，BP 的時候還在看技能說明，一邊問教練 Tom 要怎麼點符文、要出什麼裝備。啊，後來還被反饋說我的出裝有點可惜（笑）。

而都已經是淘汰生死邊緣的關鍵第五場，沒想到竟然可以選出一個完全不熟悉的角色還贏下比賽，讓不少網友傻眼：「蝦仁...豬心」、「太狠了」、「太扯了吧」、「連技能都不知道，AL 要哭了」、「看得出來不熟」、「比賽練角」、「AL 要刪號了」、「這訪問把 LPL 觀眾都訪哭了」、「原來根本沒玩過」、「那局出裝確實有問題」、「難怪都 Q 不到」、「太羞辱人了...」、「選角時可以看 op.gg 嗎？」。

T1 接下來會在 11 月 9 日下午出戰 KT，Faker、Oner、Gumayusi、Keria 要挑戰史無前例三連霸，而 KT 與 Bdd 則是要挑戰隊史與自己十年職業生涯的第一冠。