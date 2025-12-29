殺人誅心！央視揭無人機「俯瞰台北101」畫面 共軍加碼「隨時到台北」50秒嘲諷片

中國官媒《央視》釋出無人機視角「俯瞰台北101」的影音畫面。（翻攝自微博）

中共解放軍東部戰區今（29日）預告，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，涵蓋區域幾乎包圍台灣，且明（30日）上午就要展開實彈射擊。中國官媒《央視》今晚進一步釋出無人機視角「俯瞰台北101」的影音畫面。東部戰區同時間則發布「這麼近那麼美 隨時到台北」的影片，看似親切的內容，此時顯得挑釁意味十足。

《央視》今晚在微博發布「解放軍無人機俯視台北101大廈」的10秒演習現場畫面，配文寫道，今天開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展正義使命2025演習。「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了！」

同一時間，共軍東部戰區也在微博釋出50秒「這麼近那麼美 隨時到台北」影片，配文「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂。」極其嘲諷。

影片中可看到由共機視角紀錄的中央山脈、日月潭，畫面清晰，剪輯共機駕駛打招呼和自拍畫面，搭配小清新風格的背景音樂及詼諧字幕，內容看似親切，看在台人眼裡卻格外諷刺。

