殺人通緝犯潛逃出境14年 台印合作緝獲押解返台 (圖)

社會中心／黃富溢 賴國彬 陳妍霖 胡崇恩 宜蘭-桃園報導報導唾液快篩試劑，再次抓到毒駕！宜蘭羅東一名男子，開車恍惚、還撞車，警方獲報到場，立刻拿出〝唾液快篩試劑〞，一驗之下，安非他命呈現陽性反應，這也是宜蘭警方用快篩抓毒駕的第一起案例。另外，桃園警方也抓到酒駕，男子酒測值高達1.01，還和警方發生衝突。一輛香檳色轎車，有如烏龜車，不到5K速度，緩慢行駛，但沒想到，下一秒...宜蘭男子恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩"驗出毒駕"（圖／民視新聞）這輛轎車，連閃都沒有閃，直直撞上前方、停靠馬路邊的廂型車，警方到場一查，檢驗結果是安非他命呈陽性反應，原來是名毒犯。宜蘭羅東警分局成功所所長蕭柏冠表示，「 羅東分局於昨（26）日下午5時許接獲報案稱在羅東鎮某路段發生交通事故，即派遣警力前往現場，到場發現肇事車輛之李姓駕駛人精神恍惚且言行舉止異常，施以唾液快篩試劑檢測，結果呈毒品陽性反應，全案依公共危險罪及毒品危害防制條例偵辦」。警方透過快篩試劑，成功抓到毒駕，成為宜蘭首例！再來看桃園，51歲曾姓男子酒駕，在車上睡覺，被眼尖員警攔查發現，但曾男拒絕配合，堅持不下車，和警方爆發衝突。男子拒檢咆哮"只是酒駕而已" 酒測值達1.01嗆警執法什麼（圖／民視新聞）「你告訴我，你執法什麼，告訴我，啊！」男子不斷大聲咆嘯，警方強力執法，結果一查，才發現酒測值高達1.01。桃園楊梅警分局楊梅派出所副所長林彥志表示，「11月27日16時許本分局巡邏員警發現曾男酒醉於車上休息，故當場告誡其切勿酒後駕車，然而同日17時許，巡邏員警於再次發現該車行駛於道路上遂將其攔查，駕駛人曾姓男子情緒激動，且拒絕配合下車酒測，為避免危害發生，員警先行對其實施保護管束並帶返派出所，後續測得酒測值達1.01，全案將曾男依公共危險罪移送桃園地方檢察署偵辦」。巡邏員警眼尖，盤查抓到酒駕，酒測值這麼高，好在沒有發生車禍，危害他人。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：男子精神恍惚自撞路邊車輛 毒駕快篩陽性成宜蘭首例 更多民視新聞報導觸反滲透法！徐春鶯涉收中資幫忙選舉站台 黃珊珊：拿出具體證據徐春鶯涉犯反滲透法等罪羈押！卓冠廷提柯昔言論：現在可以評論了吧？北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

民視影音 ・ 1 天前