殺人通緝犯潛逃出境14年 台印合作緝獲押解返台 (圖)

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 4 小時前
中職／台鋼雄鷹9人戰力外、曾因德撲挨罰郭俞延也在 球團說因戰力考量
台鋼雄鷹28日提交60人契約保留名單，有9人未在保留名單內，分別為張喜凱、陳暐皓、曾品洋、陳重光、郭俞延、楊達翔、孫易伸、洪瑋漢、巴奇達魯．妮卡兒，其中陳暐皓、陳重光、郭俞延和洪瑋漢等4人，球團將評估是否洽談2026年賽季合約，而其中受到外界注目的就是郭俞延，日前他才因接觸德州撲克手遊遭球隊、聯盟禁賽和罰款。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比「烏龍拘捕」！陳男12/3可返台 陳妻：警抓錯人
雲林一對陳姓夫妻，日前前往中東旅遊，丈夫 在『阿布達比』轉機時，卻被 當地5名武裝人員帶走，還失聯多天，妻子心急如焚，如今終於獲釋，但當事人 的護照行李 還是被扣押，目前陳先生能借宿在杜拜辦事處，但根據最新了解，這場拘捕案，竟然是誤會一場。 #中東#阿布達比#杜拜辦事處東森新聞影音 ・ 1 天前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 16 小時前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 1 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 新竹市知名商圈「城隍廟」附近一間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時人已經意識不清。初步了解是小吃店員工在外與人發生糾紛。對方4人闖入店內，對男子猛砍數刀後逃逸。警方隨後逮捕1人，也還在循線追查砍人的嫌犯以及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台
社會中心／綜合報導逃亡14年的重大通緝犯，被押解回台！1999年，台北市天母地區，發生一起街頭砍殺命案，釀成1死2傷，事後，竹聯幫孝堂天母分會副會長〝賴彥翰〞被判刑11年2個月定讞，但入獄前，賴彥翰拿假護照潛逃出境，躲到印尼隱姓埋名，這次，刑事局和印尼警方合作，將他逮捕，押解回台服刑。穿著灰衣外套，一下飛機，就被多名員警上銬逮捕，他是逃亡多年的"重大通緝犯"賴彥翰，過去擔任竹聯幫孝堂天母分會副會長，在26年前犯下殺人案，逃往印尼，如今被遣返回台。"印尼國警國際關係部"官方IG發布新聞，指出「成功逮捕台灣籍通緝犯賴彥翰，逮捕行動於週三在北雅加達公寓展開，經過三天監控，拘捕嫌犯，隨後遣返回原籍國。」而這起殺人案，要從1999年說起。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）騎樓拉起層層封鎖線，地上還留下一大灘血跡，當時20歲的賴彥翰，為了替小弟出氣，持西瓜刀、棍棒，率眾前往尋仇群毆，兩派人馬就在台北天母街頭大開殺戒，過程中，一名19歲呂姓少年傷重身亡。賴彥翰後來被依殺人等罪，判刑11年2個月，沒想到，2011年，賴彥翰入監前，拿假護照潛逃出境，躲到印尼，隱姓埋名做生意，日前因為個資怪異，被印尼警方盯上，跟我國刑事局確認後，確定是台灣通緝犯後，將人逮捕。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）法網恢恢，疏而不漏，通緝犯逃了14年，終究得面對法律制裁。原文出處：當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台 更多民視新聞報導闖紅燈遇警攔查嗆「認識林志穎」離譜藉口全曝光 最後竟是通緝犯台東公務員雇3少女坐檯！遇警臨檢「竟把14歲女塞冰箱」下場曝民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！民視影音 ・ 16 小時前
不肖警員違法查詢個資判刑4月 「不准易科罰金」案件若定讞恐將入獄
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 2023年間，時任台中霧峰警分局一名簡姓員警，以警用小電腦查詢一名徐姓女子的個資，因為違反規定，結果簡男被檢舉後移送法辦，法院審理認為，簡男身為員警，更應遵守法律規定，且犯後沒有悔意、還未和解，判處他4個月有期徒刑，且未給予易科罰金，意即若案件定讞後，恐將入監。 檢警調查，2023年10月8日凌晨，簡男在沒有公務原因...匯流新聞網 ・ 1 天前
高速公路「中線掉出一個人」一陣踉蹌秒爬起！後車嚇尿急剎…警方說話了
國道一號北上353.7公里處也就是在高雄楠梓路段，28日上午11點多發生一起驚悚意外，1輛正在行駛的自小客，男駕駛不知何故從車內摔出車外，其他車輛見狀有人驚險閃避，過程中差點失控翻覆，後方的車輛緊急停車，所幸無人受傷，對此，國道警方將找出該名車主釐清發生原因，並釐清是否涉及公共危險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
「要家電先交5千？」光復惡人狠騙災民 台鐵月台被民眾堵個正著
花蓮光復鄉災後重建仍在進行，卻有人趁災民脆弱之際進行詐騙！一名曾姓男子11月間假借「贈送家電需自付5,000元」為名，在光復鄉多次詐騙民眾，鳳林警分局接獲多起報案後立即組成專案小組追查，於本月28日在光復車站月台成功將其逮捕，並查扣贓款及多項證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。鏡報 ・ 1 小時前
台男阿布達比被抓凌晨獲釋 自拍報平安
台灣旅客陳先生日前在阿布達比轉機時，竟遭當地武警無預警帶走，引發家人和外交單位高度關注。經過多方奔走，陳先生於11月28日凌晨終於獲釋，目前暫時安置於我國駐處職務宿舍，等待12月3日至警局報到解除旅行禁令後返台。整起事件疑似因「同名同姓」而遭冤枉，讓這趟出國旅遊變成驚魂記！陳太太也透過訊息表示，最擔心的是先生在杜拜這6天沒有錢、沒有護照的生活安排，令人憂心如何度過這段時間。TVBS新聞網 ・ 1 天前
與通緝犯同名惹禍？台男在阿布達比遭逮捕 外交部曝始末
雲林一對陳姓夫妻於11月23日從桃園機場出發前往中東旅遊，陳男在阿布達比轉機時，卻遭5名武裝人員帶走，外界好奇原因也討伐是救援不力，質疑是因與通緝犯同名。外交部今（11/28）日再說明，透過多方管道積極瞭解案情，仍在釐清陳男遭捕的原因。太報 ・ 1 天前
女高中生冒用黃偉哲照喊放颱風假 法官最終裁定不罰
[Newtalk新聞] 台南一名女高中生在9月樺加沙颱風前夕，於社群平台盜用台南市長黃偉哲照片並發布「台南明天放！」假訊息，引發網路關注。警方依社會秩序維護法移送簡易庭審理。不過，法官認僅憑該則訊息難認定大眾會受到不實資訊誤導，最終裁定不罰。 事件發生於今年9月21日傍晚。台南一名女高中生在社群平台Threads上貼文「明天 後天，台南放！」並使用市長黃偉哲照片當大頭貼。貼文一出即引起討論，不少網友提醒可能導致誤信。警方依社會秩序維護法傳喚稿高中生家長到案。她向警方坦承帳號由她本人使用，因看到網路上有人po類似內容，又期待放假，才會未查證真實性，就好玩跟風發文。被提醒後她立即刪文並更換頭像。 新市簡易庭審理後指出，社維法中所指「散布謠言」的成立，除了內容與事實不符，還須具備行為人在「主觀上意圖影響公共秩序或安寧」，並引發恐慌。法官認為，女高中生的行為雖為不妥，但考量到她尚未成年、思慮不周，只是出於玩笑心態跟風惡搞，加上她在網友提醒後馬上刪文，未造成社會混亂。其中有網友留言「很多事是不能開玩笑的」，這表示民眾仍可透過公告與新聞查證訊息，可見社會秩序沒有因為放假的假消息而混亂，所以不符合社新頭殼 ・ 22 小時前
宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦
社會中心／黃富溢 賴國彬 陳妍霖 胡崇恩 宜蘭-桃園報導報導唾液快篩試劑，再次抓到毒駕！宜蘭羅東一名男子，開車恍惚、還撞車，警方獲報到場，立刻拿出〝唾液快篩試劑〞，一驗之下，安非他命呈現陽性反應，這也是宜蘭警方用快篩抓毒駕的第一起案例。另外，桃園警方也抓到酒駕，男子酒測值高達1.01，還和警方發生衝突。一輛香檳色轎車，有如烏龜車，不到5K速度，緩慢行駛，但沒想到，下一秒...宜蘭男子恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩"驗出毒駕"（圖／民視新聞）這輛轎車，連閃都沒有閃，直直撞上前方、停靠馬路邊的廂型車，警方到場一查，檢驗結果是安非他命呈陽性反應，原來是名毒犯。宜蘭羅東警分局成功所所長蕭柏冠表示，「 羅東分局於昨（26）日下午5時許接獲報案稱在羅東鎮某路段發生交通事故，即派遣警力前往現場，到場發現肇事車輛之李姓駕駛人精神恍惚且言行舉止異常，施以唾液快篩試劑檢測，結果呈毒品陽性反應，全案依公共危險罪及毒品危害防制條例偵辦」。警方透過快篩試劑，成功抓到毒駕，成為宜蘭首例！再來看桃園，51歲曾姓男子酒駕，在車上睡覺，被眼尖員警攔查發現，但曾男拒絕配合，堅持不下車，和警方爆發衝突。男子拒檢咆哮"只是酒駕而已" 酒測值達1.01嗆警執法什麼（圖／民視新聞）「你告訴我，你執法什麼，告訴我，啊！」男子不斷大聲咆嘯，警方強力執法，結果一查，才發現酒測值高達1.01。桃園楊梅警分局楊梅派出所副所長林彥志表示，「11月27日16時許本分局巡邏員警發現曾男酒醉於車上休息，故當場告誡其切勿酒後駕車，然而同日17時許，巡邏員警於再次發現該車行駛於道路上遂將其攔查，駕駛人曾姓男子情緒激動，且拒絕配合下車酒測，為避免危害發生，員警先行對其實施保護管束並帶返派出所，後續測得酒測值達1.01，全案將曾男依公共危險罪移送桃園地方檢察署偵辦」。巡邏員警眼尖，盤查抓到酒駕，酒測值這麼高，好在沒有發生車禍，危害他人。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：男子精神恍惚自撞路邊車輛 毒駕快篩陽性成宜蘭首例 更多民視新聞報導觸反滲透法！徐春鶯涉收中資幫忙選舉站台 黃珊珊：拿出具體證據徐春鶯涉犯反滲透法等罪羈押！卓冠廷提柯昔言論：現在可以評論了吧？北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了民視影音 ・ 1 天前
賣京華城土地涉「左手換右手」套利 沈慶京7百萬交保｜#鏡新聞
台北地檢署追查威京集團主席沈慶京，涉嫌指示中石化溢價30億元買京華城土地，28日首度約談沈慶京到案說明，經訊問後，以涉犯《證交法》非常規交易等罪，諭令700萬元交保。鏡新聞 ・ 23 小時前
「砸蛋女」出沒中原大學商圈！ 兩女大生控遭扯髮、抓傷
中原大學出現女子無故亂丟蛋！兩名女大生昨(27號)在中原大學商圈附近，吃完飯準備回家，卻遭一名女子拿蛋差點丟到，其中一名女大生拿手機拍對方反遭扯髮，一旁同學趕緊衝上前也被抓傷，趕緊請路人報案，警方到場問女子為何要攻擊女大生，他卻講不出原因，只說，他只是心情不好，是拿雞蛋砸路沒有要砸人！ #中原大學#商圈#丟蛋東森新聞影音 ・ 1 天前
MLB》高薪低效！美媒盤點「最糟長約」2日籍球星上榜
美媒《Bleacher Report》29日公布2026年大聯盟「最糟長約」前10名，其中兩位日籍球星上榜，分別是教士隊達比修有（第3名）與紅襪隊吉田正尚（第6名），引發球迷關注。中時新聞網 ・ 15 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前