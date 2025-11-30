殺人通緝犯潛逃出境14年 台印合作緝獲押解返台

（中央社記者黃麗芸台北30日電）通緝犯47歲賴男因涉殺人案遭判刑11年2個月，隨後逃亡印尼隱姓埋名經商達10多年之久。近期遭印尼查出身分並通報刑事局，隨即於26日將其逮捕，並於昨天押解返台服刑。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，重大外逃通緝犯賴男於民國88年夥同多人於台北市天母區聚眾鬥毆、持刀砍人，因涉殺人罪於89年遭判刑11年2個月，案經多次上訴仍遭判處重刑。

時任竹聯幫孝堂天母分會副會長的賴男為躲避牢獄之災，於100年3月潛逃出境，遭士林地檢署發布通緝，並於113年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

近日刑事局駐印尼警務聯絡組接獲印尼移民總局通報有可疑外籍人士情資後，立即清查比對並查明其為台灣重大外逃通緝犯賴男，他為躲避查緝潛逃出境後，輾轉至印尼隱姓埋名生活10多年，並從事食材貿易生意。

經台印聯手，26日在印尼雅加達緝獲賴男後，已於昨天派員押解回台服刑。

刑事局表示，台灣通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避警方追捕，經透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作、積極追緝，今年已從各國遣返多名通緝犯返台，將秉持跨境執法不間斷之決心，持續與境外執法單位持續合作打擊犯罪。（編輯：黃世雅）1141130