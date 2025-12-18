「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

宿男（黃衣者）當街刺死蔡姓人妻，目前收押在台北看守所。李依璇攝

台北市53歲男子宿世新與蔡姓人妻交往爆發爭執，去年在內湖當街將她開膛剖肚刺19刀致死，士林地檢署依照殺人罪起訴，宿男收押至今。士林地方法院國民法官法庭近期開庭審期，宿男反咬死者長期騷擾，引起死者女兒不滿，今（18日）當庭痛斥他「污衊被害人」，檢方也當庭向國民法官出示女兒的手寫信，字字句句沉痛。

宿男有多次傷害、恐嚇前科，早年是眼鏡行員工，並在父親資助下開過眼鏡行，但經營失利欠下債務，又認為父親介入才導致生意失敗，自此離家與雙親斷聯，近年則在光華商場擔任電腦維修人員。至於已婚蔡女則是他30年前的女友，3年前重逢發展婚外情，但兩人感情不穩定，蔡女近年多次報案遭宿男毆打、摔手機，法院曾判宿男拘役確定

去年11月25日，宿男持彈簧刀前往內湖瑞光街與蔡女談判，雙方短暫交談後，宿男持刀連續刺殺蔡女19刀，刺穿右心房、肝臟，連腸子都外露，蔡女送醫不治。宿男犯後以刀劃傷胸口，但傷勢輕微，當場遭警方依現行犯逮捕，送醫後又在醫院內持馬桶陶瓷碎片自傷輕生，同樣未果。

士院國民法官法庭本週密集開庭，宿男主張沒有想殺蔡女，自己的行為只構成傷害致死，檢方則質疑如果只是要嚇人，為何連刺19刀？行為已具備殺人罪的直接故意。

檢方另於庭中出示被害人一家人出遊、聚餐的照片，以及蔡女與子女的合影，說明被害人生前家庭關係和樂，並非如被告所稱的「糾纏不休」。

此外，檢方也朗讀被害人女兒的手寫信，信中寫道，母親是全世界最好的人，從小對她與弟弟照顧得無微不至，一生都在付出，為了別人而活，一輩子都在當模範生、最乖的女兒、盡心盡力的員工、無私的母親與妻子，「一個傳統意義上的好人」，卻如失去彈力的橡皮筋，壓抑得太久便失控了。

女兒信中還說，人會犯錯失誤，但別人還有調整的空間，「我的母親卻沒有，失去生命的同時，還要背負著恨意。」無法用言語形容內心的痛，全家至今仍希望這一切只是一場夢，弟弟仍在念國中，父親努力一輩子卻落得如此下場，「我的人生暫時停擺了，沒有人該因為任何原因被殺，殺人都不一定會死刑了，我媽媽憑什麼要被殺？」懇求法律能稍微撫平這個永遠不會好的傷痛。

由於宿男主張蔡女糾纏不休，甚至得意說「這女人對我死心踏地」，被害人女兒一度情緒失控，當庭站起身質問「你講的我完全無法接受，你根本是在污衊被害人！」痛批宿男從頭到尾未正眼看過家屬，並反問「你有道歉過嗎？」審判長隨即出聲制止。



