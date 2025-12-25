殺人魔張文引爆社會恐慌！蔡英文平安夜發聲曝心願

北捷台北車站、中山站周邊19日發生隨機傷人案，引發全台民眾恐慌，對此前總統蔡英文聖誕夜晚間在臉書發聲，她向傷亡的民眾與家屬表達哀悼與關心，並向警、消、醫、護人員說聲辛苦，願明天的台灣，依然溫柔而堅強。

蔡英文在張文無預警攻擊案後，發文向 傷亡的民眾與家屬表達哀悼與關心（攝自蔡英文臉書）

蔡英文表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重。 蔡英文對傷亡的民眾與家屬表達哀悼與關心，向守護台灣人民的警、消、醫、護說聲辛苦了。她更謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任。

廣告 廣告

蔡英文表示在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福我們所愛的人安好，也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。 台灣一直都是這樣走過來的。 在困難的時候，我們選擇彼此扶持；在不安的時候，我們選擇守住希望。 願今晚的大家，一切心安、順遂。願明天的台灣，依然溫柔而堅強。

蔡英文在張文無預警攻擊案後，發文向 傷亡的民眾與家屬表達哀悼與關心（攝自蔡英文臉書）

至於在這次攻擊中，為了阻止張文捨身救人的余家昶，將在下周六於台北舉行公祭儀式，桃園市府也在徵得家屬同意後，會依照忠烈祠的規定，讓余家昶入祀桃園市的忠烈祠。

延伸閱讀

賴清德要將英系打成在野同一掛？謝龍介：戒嚴不遠了

3大法官遭排擠！謝龍介曝是蔡英文鐵桿：不會讓賴清德予取予求

蔡英文特赦成羅生門 陳水扁直球對決柯建銘：假傳聖旨騙我嗎？