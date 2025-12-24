殺人魔張文私密嗜好曝！愛看日漫、玩「角色扮演」手遊

台北車站、中山商圈隨機傷人案，警方持續追查張文犯案動機，在破解其平板電腦後，除了發現詳細的犯案計畫，也意外發現張文經常瀏覽日本動漫、玩角色扮演類型的手遊。

張文曾觀看過日本動漫《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》。（圖／翻攝畫面）

專案小組破解張文平板電腦後發現，張文除了預先製作縝密的犯案計畫書，重度閱覽鄭捷的相關新聞、文章之外，還偏愛看同人類型的漫畫，以及玩「角色扮演」的《地平線行者 Horizon Walker》手遊。

警方搜查瀏覽紀錄，發現張文曾觀看過一部日本動漫《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》，該部講述一位對生活失去希望的人，因車禍死亡後，轉生到異世界，帶著前世的記憶決定在新世界「認真地活一次」。

此外，據悉，張文在犯案前除了預訂千慧旅館當作「攻擊中繼站」，甚至還在網路上訂了大同區南京西路某間旅館，入住時間為耶誕節25日當天，不排除他早已計劃第3波攻擊行動，相關案情仍需由警方進一步釐清。

