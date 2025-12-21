殺人魔張文遭起底曾為空軍！同梯爆他常在軍中鬧事 疑「故意酒駕」換退伍

張文遭起底曾為空軍。圖／翻攝自當事人臉書

在捷運台北車站、中山商圈隨機砍殺路人的兇嫌張文，遭起底曾是空軍志願役，有同梯弟兄透露，張文在軍中人緣不好、時常鬧事，疑似認為軍中生活與想像中不同，於是「故意酒駕」遭逮，並於2022年3月遭軍方汰除。

據悉，張文2021年入伍服役於空軍無線電通信中隊，負責通信維修工作，疑似因「軍中生活與想像的不一樣」，從此變得沉默寡言，極力想退伍，頻頻鬧事還上交退伍報告。

知情人士透露，張文在2022年在桃園某海鮮餐廳吃飯飲酒後騎車上路，遭警方攔查，隨後於同年3月遭軍方汰除，懷疑可能是「故意酒駕」。此外，張文也在2024年未報到教召，並於2025年7月遭通緝。

調查發現，張文犯案過程都與「軍事」脫離不了關係，除了使用軍警用煙霧彈、在未下雨天穿著軍綠色雨衣，更被挖出疑似擬定「作戰計劃書」，內容不僅充斥各種術語與戰略分析，還參照鄭捷犯案時諸多「檢討改進」細節，顯示出犯案早有預謀，且疑似是「模仿犯」。

然而，張文從過往餐飲科優異表現，轉變成如今的殺人魔，其中哪個環節對他產生重大影響促使他走上不歸路，仍有待釐清。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



