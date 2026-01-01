殺人魔張文「墜樓身亡」非意外！生前4大跡證曝光 醫直批：起初多少專家說是失足

​台北市無差別攻擊事件發生至今近2周，台北市警方專案小組已完成偵查報告，歸納出張文行兇的「四大決定性區塊」。警方指出，張文先在租屋處將所有公私物品縱火焚毀，象徵斷絕退路；接著，他企圖在台北車站以汽油彈和煙霧彈製造恐慌與傷亡；最終，他選定中山站外作為隨機殺人地點，並將誠品南京西店6樓視為人生終點，以自殺結束犯行。對此，時常批判時事的醫師沈政男表示，「我是不是從一開始就說犯案者墜樓是自殺？然後多少所謂專家說是逃跑時不慎失足？」

沈政男今（1）日在臉書撰文強調，這案件的本質百分百就是大規模隨機殺人常見的，攻擊後果難以承受，只能選擇離世。既然難以承受，為什麼還要攻擊？因為自尊被踩在腳底，更難以承受，所謂「不共戴天」，意思就是如此。自尊被踩在腳底，因人而異，有人神經大條，唾面自乾，但也有人敏感到一句重話都不能說。

沈政男指出，從對張文墜樓的胡亂猜測來看，整個社會就沒辦法了解他，到他死了以後還是搞不清楚，更不用說在生之時了。另外，從張文燒毀筆電可知，根本沒有意願讓大家知道為什麼要這麼做，這比起大規模隨機殺人常見的攻擊宣言，至少把自己為什麼恨世的理由講出來，實在是罕見中的罕見。

沈政男說道，張文在北車有丟汽油彈，不是沒有，就只是沒有點燃。在這裡的計畫是縱火造成傷害，但汽油彈沒有燃燒起來，結果他也沒有改變計畫，開始隨機殺人，而是選擇離開現場。後來到了中山站附近的書局，還是有在路上丟煙霧彈，但因為是在戶外，因此不必戴防毒面具。顯然就是先要製造混亂，方便隨機殺人。

「捷運車廂與車站內的縱火是未來必須防範的可能攻擊手法。」沈政男透露，他一直對張文在軍中到底發生什麼事很感好奇，有人說是刻意酒駕提前退伍，也有人說入伍以後就風波不斷，不管如何，那一段軍中經歷，絕對是他形成隨機殺人犯案動機最可能的熱區。

