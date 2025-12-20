殺人魔張文2年多未返家 父母揮淚認屍：曾經想找他卻找不到

北捷台北車站與中山站周邊昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，嫌犯張文持煙霧彈、汽油彈及刀械攻擊路人，案發後墜樓身亡，整起事件共造成4死（含嫌犯本人）及9人受傷。對於兒子犯下滔天大罪，張文父母既難過又無奈表示，曾想找過張文，但卻怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情。​

據了解，張文原本與父母及哥哥同住在桃園市楊梅區一棟三層樓的透天厝，高中就讀永平高中餐飲科。案發後，北市中山分局警員先到張文住處，將張文父母帶回台北進行偵訊，結束後由北市刑大接手又帶回桃園楊梅搜索。

搜索完成後，由於20日還需與檢警會同相驗張文遺體，警方連夜將張文父母載回台北，就近安排旅館住宿，隔日再帶往北市第二殯儀館，會同檢警一起相驗兒子遺體。

張文父母表示，兒子長大後，哥哥在高雄工作，偶爾才回桃園探望家人；張文則堅持畢業後參軍，家人反對仍不理會，但自從酒駕被汰除後幾乎不曾回家。最後得知張文消息時，他正從事保全工作。

父母坦言，曾經想找過張文，但是卻怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情，僅覺得兒子平常表現都沒有異狀，所以根本出乎意料之外，只是因為兒子釀下大禍，父母也只能不斷拭淚。​

