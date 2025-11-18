殺人魔逃亡30年落網「GG太小」竟成破案關鍵 警曝真實尺寸

即時中心／徐子為報導



犯下數百起重大刑案的美國「金州殺人魔」迪安格羅（Joseph James DeAngelo Jr.），在逍遙法外30多年後，終於在2020年被逮捕歸案。承辦此案的檢察官事後出書分享追緝經歷，透露警方之所以能成功掌握鎖定迪安格羅多涉犯多罪，除了DNA等證據，最關鍵的重要線索，竟是他天生異於常人的「迷你尺寸生殖器」。





檢察官西恩霍（Thien Ho）在他即將出版的新書《人民與金州殺人魔》（The People vs. the Golden State Killer）中揭露，儘管警方已掌握迪安格羅涉及多起重大刑案線索，卻仍缺少DNA等直接證據佐證。為此，警方搜集多名性侵案受害人證詞，盼能從其他間接證據來確認嫌疑人身分，竟有意想不到的新發現。



多名受害人證詞描述，嫌犯的生殖器「異常迷你」，為了驗證該特徵，警方在迪安傑羅收押期間，安排攝影師為其生殖器官進行拍照存證，未料整個過程卻「異常艱辛」。西恩霍回憶，攝影師當時數次跪下拍照，卻始終「拍不到任何東西」，對此感到十分挫折；其他在場協助攝影師的警方，也氣得大喊︰「那裡根本什麼都沒有！」。



警方形容，迪安傑羅的生殖器尺寸「比一角硬幣的圓周還要小，長度僅相當於小指指尖」，在掌握這項罕見的關鍵特徵後，進一步印證受害者說法，最終順利協助警方將迪安傑羅逮捕歸案。



迪安傑羅已在2020年坦承犯下13項謀殺罪與數十起強暴、搶劫和綁架案，最終被法官判處多個連續的終身監禁，且不得假釋。



據悉，迪安格羅原是美國警察，卻在1970至1980年之間，在加州多地犯下至少12起謀殺案、逾45起性侵案，以及數百起入室竊盜案，犯案期間還被媒體冠上「金州殺人魔」（Golden State Killer）、「東區強暴犯」（East Area Rapist）、「鑽石結殺手」（Diamond-Knot Killer）、「原始暗夜尾隨者」（Original Night Stalker）、「維塞利亞入室搶劫犯」（Visalia Ransacker）等稱號。





