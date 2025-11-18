殺人魔逃30年落網！破案關鍵竟是「迷你JJ」警揭驚人尺寸

國際中心／張予柔報導



美國加州惡名昭彰的「金州殺人魔」迪安傑羅（Joseph James DeAngelo Jr.）逍遙法外30多年，直到2020年才被捕落網。近日，承辦此案的檢察官西恩霍（Thien Ho）在新書中透露，迪安傑羅之所以能被成功起訴多項罪名，背後關鍵證據竟意外來自他「迷你生殖器」的特徵。





館長快看他比你小！美國殺人魔逃30年落網「迷你JJ」成破案關鍵…警揭驚人尺寸

警方雖然已經掌握迪安傑羅涉及多起重大刑案的線索，但缺乏直接的DNA證據能將他與當年連續性侵案相連。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《紐約郵報》娛樂專欄「Page Six」報導，檢察官在書中《人民與金州殺人魔》指出，當年警方雖然已經掌握迪安傑羅涉及多起重大刑案的線索，但缺乏直接的DNA證據能將他與當年連續性侵案「東區性侵犯」（East Area Rapist）相連。





館長快看他比你小！美國殺人魔逃30年落網「迷你JJ」成破案關鍵…警揭驚人尺寸

多名受害者證詞中提到，嫌犯的生殖器尺寸非常迷你，意外成為間接佐證的突破口。（圖／翻攝自Ｘ）

沒想到多名受害者證詞中提到，嫌犯的生殖器尺寸非常迷你，竟意外成為間接佐證的突破口。檢察官回憶，為了驗證嫌犯的生殖器特徵，警方在迪安傑羅收押期間安排攝影師進行拍照存證，沒想到過程異常辛苦。「攝影師跪下準備拍攝，但多次嘗試都感到挫敗」，書中甚至提到，警察甚至舉起雙手惱怒喊道「那裡什麼都沒有！」結果確認後，警方形容迪安傑羅的生殖器「比1角硬幣的圓周還小，長度僅相當於小指指尖」。





館長快看他比你小！美國殺人魔逃30年落網「迷你JJ」成破案關鍵…警揭驚人尺寸

迪安傑羅最後被判多項連續終身監禁，不得假釋。（圖／翻攝自Ｘ）

迪安傑羅1970至1980年代在加州犯下至少12起謀殺案、超過45起性侵案，以及數百起入室竊盜案，長期躲避警方追捕，因此被媒體冠上「金州殺人魔」稱號。2020年被捕後，他對13項謀殺罪及數十起強暴、搶劫與綁架案認罪，最終被判多項連續終身監禁，不得假釋。





