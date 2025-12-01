殺人魔驚爆活摘器官救子？被害人求救全都爆！《好運來-EP244精彩片段》

四季線上/陳玲慧報導

活生生挖心計劃全面曝光？趙明志 (翁家明 飾) 跟醫師交代他已找到和楊子峰 (楊皓崴 飾) 匹配的心臟，並說出那個人就是陳逸凱 (吳東諺 飾)。沒想到他的追卻被江芸菲 (白家綺 飾) 偷聽到。她滿心震驚卻只能在趙明志面前假裝什麼都不知道。

《好運來-EP244精彩片段》活摘心臟大爆 好孕救夫？

趙明志去探望楊子峰，很生氣楊文斌 (劉至翰 飾) 和楊可薇 (謝京穎 飾) 竟然都在場。

楊子峰要趙明志不要傷害他喜歡的人。趙明志一意孤行會有什麼結果？今晚強力鎖定！

👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》

