「殺人魔」張文狠奪3命！失業一年半戶頭不足百 資產剩老機車

台北車站19日晚間發生隨機攻擊，兇嫌張文投擲煙霧彈後持刀砍人，釀4死（含嫌犯）11傷悲劇。警方調查發現，張文無業1年半，生活靠母親小額資助，身亡時戶頭僅剩不到100元，名下僅有兩部平板、一台電腦和一輛老機車。

張文無業1年半，生活靠母親小額資助，身亡時戶頭僅剩不到100元，名下僅有兩部平板、一台電腦和一輛老機車。（圖／翻攝畫面）

張文這次策劃的大規模隨機攻擊，準備相當充分，不僅身穿戰術背心、防毒面具，還攜帶21顆煙霧彈、數枚汽油彈，以及一把長約10多公分的雙刃長刀，顯示這一切早有預謀。警方在查扣他的平板與筆電後，發現他早已經過詳細計劃，包括使用地圖模擬路線、製作行動表格，甚至早在兩年前便開始透過網路購買煙霧彈。

張文這次策劃的大規模隨機攻擊，準備相當充分，不僅身穿戰術背心、防毒面具，還攜帶21顆煙霧彈、數枚汽油彈，以及一把長約10多公分的雙刃長刀 。（圖／中天新聞）

目前警方仍在調查是否有共犯，並追查他的金流來源。然而，進一步調查後發現，張文性格極為孤僻，完全不使用社群平台，網路上幾乎沒有與人互動的痕跡，也未曾發表文章或留言。在現實生活中，他也是孤身一人，自12月初以來，未發現有與他人接觸的跡象。

張文性格極為孤僻，完全不使用社群平台，網路上幾乎沒有與人互動的痕跡，也未曾發表文章或留言。（圖／翻攝畫面）

在金流方面，張文未使用電子錢包或虛擬貨幣冷錢包。自從因酒駕被空軍退伍後，他僅短暫擔任過保全，但一年半前已離職，至今失業，日常生活完全依賴母親偷偷瞞著父親匯款接濟。張母每兩到三個月匯款3萬元給他作為生活費，除了母親的匯款外，帳戶內再無其他金源。

張文父母。（資料圖／中天新聞）

令人心痛的是，張母未曾想到，張文生活極度節儉，僅支出基本生活開銷，其餘資金幾乎全用於購買此次攻擊所需的裝備與器材。當警方調查他的帳戶時，發現餘額僅剩幾十元。此外，他名下的財產僅有一輛車齡近10年的老舊機車，殘值約1萬多元，以及被警方查扣的兩部平板和一台筆電。

張文無業1年半，生活靠母親小額資助，身亡時戶頭僅剩不到100元，名下僅有兩部平板、一台電腦和一輛老機車。（圖／中天新聞）

