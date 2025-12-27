殺債主棄屍還洗劫名錶.現金 男判16年6月.姪11年2月

屏東縣 / 綜合報導

去年8月，在屏東恆春經營娛樂城的周姓男子，因為追債遭到三名犯嫌殺害棄屍，如今判決出爐，欠錢的尤姓男子與同夥的姪子各處16年6個月及11年2個月徒刑，另一名宋姓同夥也被判處2年6個月不等徒刑，全案仍可上訴。

棄屍現場拉起封鎖線，家屬接到噩耗哭斷腸， 事 隔將近1年半，畫面看了讓人依舊鼻酸，回顧去年8月，周姓男子受宋姓男子邀約，隻身赴約喬債務沒想到，卻被宋姓男子與欠錢的尤姓男子與其姪子3人聯手殺害棄屍山野，全案經國民法官法庭審理，判決結果出爐。

法院審理認定尤姓男子臨時起意行 凶 已逾越原先3人，共同剝奪行動自由的犯意範圍，再加上犯案後還取走被害人，身上現金勞力士手錶及車內款項，因此判處有期徒刑16年6月，褫奪公權10年，尤姓嫌犯(2020.09)說：「這次南北文化交流，成功。」另外曾是搶孤冠軍旗手，尤男的姪子與宋姓男子明知款項來源不法，仍分別收受部分贓款，尤姓姪子判處有期徒刑 11年2月 ，宋姓男子判處有期徒刑2年6月拘役40日，不過失去生命卻已無法挽回。

