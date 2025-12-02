殺價買車／機車大廠帶頭狂撒購車金 稅一減油車爽歪歪電車慘兮兮

《貨物稅條例》一修，燃油機車可獲得最高6000元減免，噵致電動機車連兩個月被按在地上摩擦。圖／SYM

台灣11月機車市場最新掛牌數出爐，總領牌數為54,311輛，其中電動機車掛牌4120輛，電動機車再度出現明顯跳水。而且從數據來看，《貨物稅條例》修法上路後「油車爽、電車慘」的效應，已經完全反映在市場上，畢竟，消費者又不傻，有更便宜的機車買幹嘛不買。

9月雖然是修法上路首月，但因為財政部最初對實際減稅回饋的流程沒清楚公布，加上開學季本來就是機車銷量旺季，由於Z世代學生族群對電動車的環保意識較高，9月電動機車仍能維持在5570輛的相對高檔。

但10月開始政策全面發酵，125cc以下燃油機車可享最高6000元（舊換新4000元、新車購買2000元）的減徵優惠，燃油車廠更趁勢全面啟動降價促銷戰，直接把市場買氣拉回油車端。電動機車領牌量因此掉到4587輛，最新11月再跌至4120輛，市占比從8.77%一路下滑至7.59%。年底作帳旺季將到來，燃油車三大品牌光陽、三陽、山葉在12月再度發動強勢促銷，這對電動機車來說，恐怕是雪上加霜。

以建議售價64,500元-70,500元的三陽迪爵125車款為例，若搭配汰舊換新，最高補助可達27,800元。來，讓《鏡報》來細拆一番，三陽本身先提供14,500元的購車補助（直接從車價扣除），再加上政府新購機車貨物稅減徵2,000元、舊換新減徵4,000元，三陽額外再加碼7,000元（購車折2,000元、汰舊換新電匯補5,000元），最後，連廢車回收金再貼300元。換句話說，一台迪爵125最多可以折到接近3萬元，價格直接砍到骨頭。

光陽更是毫不手軟。建議售價80,800元起跳的大地名流2.0，一口氣就先給20,000元購車金，再搭配光陽汰舊加碼3,700元、汰舊換新貨物稅減徵3,800元、新購車貨物稅減徵2,000元，以及廢車回收300元，整台車最多補助29,800元。大手筆的購車補貼，加上燃油車獨享的貨物稅減免，讓油車價格瞬間拉開與電動機車的距離。

電動機車本來就受限於電池成本、規模經濟不如傳統燃油車的前提下，台灣智慧移動產業協會（SMAT）指出，這波電動機車的下滑絕不是季節因素或市場循環，而是政策直接翻轉市場結構的結果。燃油車不但變便宜，車廠還趁勢打出重磅促銷，買氣自然被強力拉回油車端。

油車大廠殺到底，光陽、三陽持續加碼促銷，電動機車只能乾瞪眼，不管從降低碳排、還是減少呼吸道疾病，政府理應要更重視電車才對。圖／Gogoro



