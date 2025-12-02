殺價買車／Toyota C-Cross衝第一 全年十大瘋賣車款曝光
2025年1-11月台灣新車掛牌數來到36萬7133輛，車款看似有百百款，但「暢銷排行榜」卻是一場單方面的屠榜。十大熱賣車款累積7萬8612輛，足足占掉整體市場的4成，當中，和泰汽車傲然於頂流，Toyota靠一己之力包下五個名次，再加上Lexus NX的第六席，在車界，簡直是「一家公司屌打全聯盟」。
儘管Toyota從平民車到家庭休旅一路坐莊，市占直逼30.5%，買車市場直接變成「Toyota vs.其他品牌」。但今年汽車大品牌在川普關稅一鬧下，全部呈現衰退下，就連頂流Toyota也下滑1.9%。只有Lexus算是持平，中華因為J Space新小貨車竄起，是唯一成長幅度明顯向上的車廠、增加22.1%。當中Nissan最慘，日本原廠都快要破產下，使其新車推出變慢，車系沒新鮮感，台灣又沒有當初像殺肥肉（Cefiro）的救廠神車，遭到原廠波及下，銷售大跌了34%。
車款中要說最狠的，業內人士表示，那肯定是國產小型休旅Toyota Corolla Cross（C-Cross）了。這台神車今年賣了40009輛，強到沒朋友、讓其他車款連它的車尾燈都看不到。同時，它也是貨物稅減免最多10萬元的最大受益車之一，各車款銷售大都發生明顯的衰退，只有C- Cross屹立不搖地、月銷平均在3600輛以上，與去年同期相比，還大幅成長了33.5%。
進口冠軍休旅Toyota RAV4（NO2）、商車小霸王CMC J Space（NO3）、商車銷量強者Toyota TownAce（NO4）、最熱跨界小車Toyota Yaris Cross（NO5）、豪華車霸主Lexus NX（NO6）累計銷售通通破萬輛，且是各領風騷的「萬輛俱樂部」車款。
年度銷售累計逾8000輛車級車款，則有8758輛的經典房車Toyota Corolla Altis（NO7）、和8260輛的電車王者Tesla Model Y（NO8）。兩車的愛好者完全南轅北轍，長青車款Toyota Corolla Altis，銷售光環雖被C- Cross襲奪泰半，但以經濟務實房車的角度出發，仍不失不敗選擇，依舊屹立不搖。
車界人士透露，Tesla Model Y是最教人大感意外的車型，上半年涼涼像在睡大覺，沒想到，六月下旬開始交付小改款新車後，馬上從冬眠狀態甦醒進入銷售炎夏，一直熱、熱到現在，下半年已經累積瘋交至8260輛，有很大的機會年底交出一張萬輛以上的優異成績單。
Honda人氣休旅CR-V（NO9）近來人氣跌幅很大，累計掛牌數7976輛，這跟最大市場轉向百萬以下小型休旅有關，也因為經濟的不確定性、通膨感受度高下，Honda車迷開始轉向次一級的小型跨界休旅HR-V。
Honda HR-V也是貨物稅最多減徵10萬元下的政策紅利車款。車價百萬元以下，一旦可以最多減徵10萬元，再加上車商給的折讓空間，會有一種甜甜價再大降價之感。因此，貨物稅減徵政策一上路，它的買氣就不斷升溫至7604輛，硬是把往年大熱門賓士GLC擠出榜外，成為台灣第十大暢銷車。
