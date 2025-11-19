殺兩子、虐兩童 父母判一級謀殺罪

南加州洛杉磯縣地區一對父母涉嫌殘忍殺害2子女、虐待另2名年幼子女，18日由陪審團裁定罪成。法院預定2026年1月16日宣布其刑期。

據KTLA電視台報導，洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，被告39歲的泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）與48歲的布洛斯威爾（Natalie Sumiko Brothwell）兩項一級謀殺罪與兩項重罪虐待兒童罪名成立。

報導稱，案件發生在2020年11月29日。這對父母在蘭卡斯特（Lancaster）住所內，以利器刺殺13歲的Maliaka和12歲的Maurice Jr.。犯案後，兩年幼的弟妹，當時僅8歲與9歲，被迫觀看兄姊遺體，並遭囚禁在房內數日、挨餓受苦。

數日後，鄰居聞到惡臭並通報疑瓦斯外洩。洛縣消防員抵達後，在不同臥室發現兩童遺體。調查人員表示，遺體帶有遭利器刺或割的「銳器創傷」。一名鄰居事後告訴記者，他曾聽到屋內尖叫，也聞到異味，但當時未通報，並懊悔說：「是不是應該更早報告？」

泰勒於2020年12月4日遭逮捕，4天後，她被控謀殺與虐待兒童。布洛斯威爾則於2021年9月28日，在亞利桑納州Tucson落網。

據報導，蘭卡斯特市長帕里斯（R. Rex Parris）曾推測案件與疫情期間社會氛圍惡化有關。他說：「國家與世界的社會結構已被撕裂，後果開始浮現，越來越多人感到絕望，這只會導致悲劇。」

檢察長霍克曼在18日的聲明中指出，此案是「摧毀整個家庭的極端殘暴行為」。他強調：「兩名無辜孩子遭殘殺，年幼兄弟被迫經歷難以想像的恐怖。陪審團的裁決，替受害者伸張正義，也傳遞清楚訊息：犯下如此邪惡行為者，必將付出代價。」

報導指出，依現行法律，被告泰勒與布洛斯威爾最高將面臨不得假釋的無期徒刑。

