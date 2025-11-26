殺台灣黑熊「三貼」載運 屏東霧台9原住民一審全數無罪
屏東縣霧台鄉9位民眾在2022年10月至12月間，合夥獵殺4隻台灣黑熊、15隻台灣水鹿、3隻台灣野山羊等保育類野生動物，被檢方以涉犯《野生動物保育法》起訴。
屏東地方法院今日一審宣判，9人被訴違法獵捕、宰殺野生動物部分均無罪，全案可上訴。不過其中一名被告顏明德，則因企圖掩護其子顏紹宗及顏紹恩獵捕、宰殺台灣黑熊，犯下意圖使犯人隱蔽而頂替罪，遭另外判處拘役10日，可以1千元折算1日易科罰金。
屏東地院解釋，由於《野保法》已增訂「非營利自用」除罪事由，並修正得以行政罰替代、排除原本違規刑罰等內容，藉此尊重原住民族傳統文化與祭儀；本案遭起訴的9名被告都是原住民，且合議庭認定，此案獵殺行為皆屬「非營利自用」，因此判處9人全數無罪。
合議庭也補充，9名被告是否適用《野保法》相關行政罰，則宜由主管機關另行依法審酌。
全案起於屏東地檢署在霧台鄉一處民宅，查獲多具保育類動物屍體，循線追查出共有9名彼此熟識的村民涉案。有村民還在射殺黑熊後，將屍體放到機車上，以「三貼」方式沿路嬉鬧載返霧台村落，並陳列於民宅門口供部落居民觀覽。
案發後曾有當地部分民眾認為，涉案獵人是為保護部落才獵殺黑熊，但檢方調查認為，4隻黑熊遭獵殺的地點，距離被告村落路程約0.4公里至16公里不等，客觀上不存在黑熊入侵村落而應射殺的情形，因此仍將9人全數起訴。
