殺女友服刑出獄又鬧事 富二代毆弟辣椒槍恐嚇遭送辦

新北市 / 綜合報導

49歲的宋姓富二代，2008年虐殺女友致死，入監服刑10年假釋出獄之後，惡性不改！他用弟弟友人名義向銀行借錢，疑似不滿被弟弟制止，上個月24日，對弟弟大打出手，甚至還亮辣椒槍恐嚇，母親第一時間到現場關切，警方獲報，查扣兩把辣椒槍，現在已經將人依傷害、恐嚇等罪嫌，函送偵辦。

宋姓男子弟弟VS.宋姓男子說：「你不要碰我，不然釘孤支啦，你不要碰我啦，還釘孤支。」身穿黑色上衣，開著豪車的宋姓男子，對著另一人大聲叫囂，甚至從口袋亮出辣椒槍恐嚇，宋姓男子VS.宋姓男子弟弟說：「親兄弟報警喔，你打我喔，你打我。」他口中想單挑的對象，居然是自己的親弟弟，雙方糾纏超過五分鐘，哥哥甚至瘋狂揮拳狂毆，直到母親趕到現場。

宋姓男子母親VS.宋姓男子說：「兩個親兄弟啦，我嘴巴流血了，我來教訓他啦。」宋姓男子與親弟弟爆發肢體衝突，驚動警方到場媽媽護子心切，但弟弟不滿報案，說自己被哥哥持槍恐嚇還揮拳攻擊，動粗的哥哥過往更曾犯下重案。

宋姓男子(2011)說：「阿彌陀佛，我不是真正的殺人凶手。」2008年宋姓男子，虐殺自己的女友，遭判刑15年，服刑十年才假釋出獄，竟對身邊家人大打出手，事件就發生在就在11月底，新北市樹林區一處空地，附近民眾表示這裡已經荒廢許久，當地居民說：「早期是一個老阿公老阿嬤住，後來老人家已經陸續往生了，前陣子有貨車，當停車場來用。」

宋姓男子家大業大，不過先前才剛出獄，疑似缺錢花用，據傳他找上弟弟朋友，想要假裝是股東向銀行借錢，弟弟出面制止，兩人因此大打出手，警方還在車內查扣兩把辣椒槍，新北警樹林分局山佳所副所長黃俊仁說：「其中一方疑似持有槍枝，全案目前已依法移送新北地檢署偵辦。」才出獄卻又因為毆打弟弟，躍上新聞版面，後續警方也依傷害、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

