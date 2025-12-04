殺女友還載5歲女棄屍 判13年上訴遭駁回

一起駭人命案震驚桃園，一名男子因與女友爭吵，竟持香氛罐攻擊致其身亡，更將遺體裝入塑膠桶，載著死者5歲女兒前往山區棄屍。案件經桃園地院國民法庭一審判處13年徒刑，檢辯雙方均提出上訴，但高院法官認為刑度並未過輕，也未超過法定裁量範圍，因此駁回上訴。這起暴力事件不僅奪走一條年輕生命，也讓一名幼童失去母親。

嫌犯殺害女友後開車到山區棄屍。（圖／TVBS）

去年八月，桃園發生一起令人震驚的命案。一名23歲王姓男子與26歲鍾姓女友因家庭開支和孩子學費問題爭吵，憤而持玻璃香氛罐攻擊女友，造成對方額頭撕裂傷、創傷性腦損傷以及鼻樑開放性骨折，最終導致女友傷重不治身亡。

犯案手段更顯殘忍的是，王姓男子在犯案後，將女友遺體裝進橘色塑膠桶中，放入自己的白色賓士雙門跑車後車廂，並載著女友當時年僅5歲的女兒，一同前往山區棄屍。令人心疼的是，年幼的女孩完全不知道自己的母親已經在後車廂身亡。

後來，王姓男子因朋友追問死者去向，加上父親在旁勸說，最終決定自首。一審時，桃園地院國民法庭考量王姓男子自首情節，給予減刑，判處13年徒刑。目前，王姓男子初步僅賠償被害家屬60萬元。

檢辯雙方對一審判決均不服而上訴高院。高院審理後認為，檢方的求刑與原審判決相同，刑度並無過輕；而王姓男子主張量刑過重，但高院認為原審判決並未超過法定裁量範圍，因此駁回檢辯上訴，維持13年徒刑的判決。

雖然這起命案的官司已接近尾聲，但一條年輕生命被恐怖情人奪走，也讓一個無辜的孩子失去了最親的人，留下無法彌補的傷痛。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

