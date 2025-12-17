殺女棄屍藏2年才自首動機曝光 神助攻！警拜完車城福安宮找到遺體

警方最終在芬園鄉虹道橋下方成功尋獲劉女遺體，不過因為時隔已久，遺體剩一堆白骨。讀者提供



驚傳殺人棄屍，兇嫌將惡行藏了兩年，直到本月7日才向屏東枋寮警分局自首，檢警17日證實在彰化縣芬園山區找到遺體，不過，已成為一堆白骨。

殺人發生在南投、自首則在屏東、遺體在彰化尋獲，加上時隔2年，地景物貌都有改變，檢警專案小組一直找不到遺體，說起來也懸疑，屏東縣刑大上周六（13日）陪同刑事局長周幼偉到屏東車城福安宮拜拜，隔天（14日）上午就在彰化芬園虹道橋下尋獲被裝袋的遺骸。

自首的蔡姓男子（22歲）藏身墾丁一家飯店打工，警方也逮捕另一名涉案陳姓男子（24歲），全案依照殺人罪偵辦。

調查指出，蔡男與死者劉婦（59歲）是朋友關係，疑因向死者借錢不成，財務糾紛才出手將人勒斃。檢警正擴大釐清調查。

在墾丁地區打工的蔡男7日晚間獨走進派出所，自稱2年前在南投名間一處民宅，因金錢糾紛掐死劉姓婦人，並將遺體載往山區棄置。

