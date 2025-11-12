殺妻剛假釋！49歲桃園男又涉勒斃前女友收押

警車到場調查。示意圖。取自Pexels



桃園市平鎮區發生殺人命案，李姓男子(49歲)本月10日涉嫌至前女友周女住處，以勒頸方式殺害女友，被檢警依照殺人罪聲押獲准。

調查發現，李男因感情因素不滿其前女友周女而下毒手；據悉，這不是李男第一次殺人，數年前，李男因殺害妻子入獄服刑，2個月前剛假釋出獄。

平鎮警分局10日通報李男殺人案，桃園地檢署立即指派外勤檢察官偵辦，指揮鑑識小組現場勘查蒐證及率同法醫前往相驗，並訊問李男及相關證人後，發現他涉嫌以勒頸方式殺害前女友。

檢警指出，李男涉刑法第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，於11日向法院聲請羈押獲准。

