殺害馬國女大生兇嫌更二審逃死 受害者母發長文怒怨：無法接受

男子梁育誌5年多前性侵殺害馬來西亞女大生後棄屍山區，高雄高分院今天更二審改判無期徒刑，女大生母親下午發長文表示，對於判決結果無法接受與認同。

男子梁育誌2020年10月擄走長榮大學馬來西亞籍女大生，性侵殺害後再將屍體棄置山區，梁育誌從一審、二審到更一審都被判處死刑，去年（2025年）上訴最高法院後二度撤銷，高雄高分院今天（29日）更二審宣判，法官認為梁育誌有教化可能、不屬於預謀殺人，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身。對於判決結果，鍾姓女大生的母親上午第一時間簡單回應：「不能接受這樣的判決」，下午則是發了一篇長文，表示「由死刑改判為無期徒刑的結果，我無法認同，也無法接受。」

鍾姓女大生的母親說，她的心情很難過、很無助，希望想把說的話說出去。

她在文章中指出，認為這份判決所呈現的價值判斷，已經超出單一家庭所能承受的範圍，攸關整個社會如何看待重大性侵殺人案件，以及司法制度如何回應極端暴力。

她指出，凱旋醫院與嘉南療養院的專業評估，均指出被告具有高度再犯風險，顯示其人格結構與行為模式並非短期可矯正，屬於教化困難的對象，然而，法院在明知上述專業鑑定結果的情況下，仍以「長期監禁、輔以治療與教化，當可改善更生」作為量處無期徒刑、排除最嚴厲刑責的重要依據，不免令人質疑，當專業醫療與矯治機構已明確指出再犯風險高、教化成效有限，司法卻仍以「可期待教化」作為理由，是否已將希望凌駕於風險評估之上？

女大生的母親說，「我必須說出一個母親心中無法承受的事實：在生命最後的那段時間裡，我的女兒不是抽象的『被害者』，而是一個清楚感受到恐懼、疼痛與無助的孩子。」

她表示，站出來發聲，是希望社會能正視：「在重大性侵殺人案件中，現行量刑標準是否已經出現落差？法院面對高度再犯風險與教化困難的專業鑑定時，是否需要更審慎、更具體地說明，為何仍選擇相信教化而非防範？以及，被害者與其家屬的痛苦與社會安全，是否真的在量刑中被實質地看見與回應？」

她強調，不希望再有任何一位母親，必須在判決書中，一邊讀著對犯罪殘忍的詳盡描述，一邊卻被告知，這樣的案件仍不足以被視為最嚴重，她說：「這不只是我個人的悲痛，而是制度必須正視的問題。」（溫蘭魁報導）