殺害馬國女大生梁育誌逃死 王鴻薇怒轟：廢死法官又跨越台灣百姓底線

震驚台馬兩國的長榮大學馬籍女大生命案，泯滅人性犯下殘殺罪行的梁育誌，被三度判死卻在昨日更二審遭改判無期徒刑，逃死的他當庭開心連說「謝謝」好幾次。對此，國民黨立委王鴻薇直批，「台灣廢死法官一次又一次跨越台灣善良老百姓底線」。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

2020年10月28日晚間8時50分許，梁育誌在台南市某大學附近高架鐵路下方便道，鎖定獨自步行返家的馬來西亞籍女大學生，將事先打好「上吊結」的麻繩繩圈套入被害人頸部，強行拖至路旁隱密處。被害人反抗呼叫時，梁育誌強力悶壓其口鼻並毆打臉部，再強力勒緊繩圈，造成被害人腦部缺氧窒息昏迷。

廣告 廣告

被害人昏迷後，梁育誌以不明柱狀物對其施以強制性交，隨後強盜取得被害人手機、儲值卡等財物，將瀕死的被害人拖上車。被害人被拖上車後旋即死亡，梁育誌將遺體棄置在高雄市大崗山山區。

梁育誌更二審逆轉被判無期徒刑。（翻攝畫面）

王鴻薇今（30）日在臉書發文提到，案件發生後震驚全國，當時受害者家長聲淚俱下，加上漫長的審理過程無疑是對受害者的重擊，痛批「台灣司法還有正義嗎？」然而這樣令人髮指的惡行，即便「三度判死」。卻又經最高法院再度撤銷發回，後撤銷原本死刑判決，逆轉改判無期徒刑。

王鴻薇指出，讓人不能接受的是，法官認為可以逃死的原因，「梁男可能是計劃性侵、再提升為殺人犯意，未必自始就是計畫性侵殺人。」此類「非計畫性殺人」難以被歸類為「情節最重大之罪」以及「認定梁男有教化、矯治可能」若無法百分之百排除教化可能，不應輕易剝奪被告生命。這些廢死法官，利用「情節最重大之罪」、「法官一致判決」、「有教化可能性」三種方式來執行實質廢死。

梁育誌更二審逆轉被判無期徒刑。（翻攝畫面）

「女兒的生命就這樣沒了，兇手卻還活著，這叫我們怎麼接受？」鍾母泣訴。王鴻薇怒批，台灣廢死法官一次又一次跨越台灣善良老百姓底線，賴溝德總統不要再等到民眾發生怒吼，又面臨選舉壓力時再執行死刑迴避台灣司法崩解的問題。每一次對惡行重大嫌犯的緃容，其實都在判決台灣司法的死刑而已。

延伸閱讀

高市早苗展氣魄「國會沒過半就下台」 王鴻薇酸：賴清德選輸翻桌

中小企聯輔會藏創意私房會員！藍委怒批酬庸不看專業

柯建銘在下一盤大棋？王鴻薇：薑是老的辣