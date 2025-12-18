殺小三逃亡被銬前才說身上有槍算自首？陳修將拚減刑 遭影帶打臉

記者陳佳鈴／台中報導

陳修將虐死女友後逃亡，今年五月落網時，警方發現他身上攜帶槍枝及大量子彈。（圖／資料照）

曾任「76行者遺體修復團隊」總召、因傷害致死罪遭判刑定讞卻棄保潛逃的陳修將，今年5月落網時被搜出持有改造手槍與50發子彈。針對槍砲案一審判處 6年6月徒刑，陳修將不服提上訴，台中高分院17日召開準備程序庭。陳修將於庭上力拚「自首減刑」，主張被捕時主動供出槍彈，法官當庭勘驗密錄器畫面，發現其陳述身上有間的時機，疑似在被制伏上銬之後，雙方對此展開激烈法律攻防。

陳修將及其辯護律師主張，警方於彰化員林進行緝捕時，陳在尚未被限制行動自由（上銬）前，已主動告知身上攜帶槍械，應符合《刑法》自首減刑之要件。

陳修將主張在為上銬前就先跟警方表示身上有槍，符合自首減刑，不過勘驗影帶時遭打臉。（圖／資料照）

法官當庭勘驗警方提供的兩段查緝影片，第一段影片顯示，陳修將遭警力壓制在地，雙手雙腳均已扣上束帶及手銬，期間並未提及槍彈；直到第二段影片開頭，才錄到一名男聲表示「身上插一支（槍）」。陳修將當庭確認該聲音為其本人，但法官指出，陳陳述身上有槍時，已處於被捕狀態。檢方為釐清其發言之具體時機，已請求傳喚當時參與行動的官警出庭作證。

陳修將於2021年10月因懷疑 22 歲胡姓女友與友人有染，憤而將其毆打致死。法院於去年依傷害致死罪判處10年10月徒刑定讞，陳修將卻未入監服刑並棄保潛逃，遭檢方發布通緝。

逃亡近一年後，陳修將於今年5月在彰化縣員林市躲藏時遭警方鎖定。逮捕當下，警方在其身上搜出改造手槍 1 把及子彈 50 發，彰化地院於今年10月依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判處6年6月徒刑，並併科罰金10萬元。

目前全案已進入二審階段，陳修將能否爭取到自首減刑，將取決於後續證人證詞與密錄器畫面的細部比對。若自首不成立，陳修將除須入監服刑原有的 10 年 10 月刑期外，還將面臨這起槍砲案的多年重刑，全案持續由台中高分院審理中。

