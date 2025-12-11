殺情敵棄屍大排！兇嫌惡夢纏身3度哭求法官交保「想見孩子」 裁定駁回

記者潘靚緯／彰化報導

賴姓兇嫌持利刃刺死朱姓前女友的現任同居男友，案發後夥同朱女將死者載至大排水溝旁的草叢棄屍。(圖／資料照)

今年2月，彰化大村發生恐怖情殺案，賴姓兇嫌不滿前朱姓女友另結新歡，潛入女友租屋處砍殺情敵李姓男子，事後賴男更夥同朱女，用棉被裹屍騎機車「三貼」載運李男的屍體，到附近大排水溝旁的草叢丟棄，犯案過程被鄰居目睹後報警。涉嫌殺人部分正在國民法官審理階段，賴男近日再度向法院聲請具保停止羈押，或解除禁見，理由是他想念孩子、家人，每天都睡不好，必須靠藥物來控制情緒，但法院認定他有逃亡之虞，裁定駁回聲請。

賴男遭羈押後，已第三次聲請解除羈押，曾透過律師向法官表示「每天都很後悔」，在看守所每天吃鎮定劑、安眠藥才能睡著，非常思念自己的小孩，每次看到小孩的照片就想哭，看不到小孩真的很擔心，需要靠藥物控制情緒，請求解除禁止接見。

賴男表示，自遭到收押以來已超過8個月，他強調自己「每天都很後悔」，如果沒有殺人，現在應該跟小孩過得很開心，自知所犯的錯誤無法彌補，但他還有3個孩子需要照顧，大兒子剛滿18歲、二女兒16歲、小女兒才4歲，需要父親為他們承擔義務，因此希望能交保，讓他把小孩安頓好、陪伴70歲母親，若無法交保，希望能解除禁見，讓他跟子女見面。

彰化地院合議庭經審酌，日前裁定駁回賴男的聲請。法院指出，賴男所犯殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且賴男犯後有爬上屋頂企圖規避逮捕的「逃亡事實」，顯示其逃避司法追訴的意圖強烈，且賴男供述說詞反覆，犯後有教唆刪除彼此間訊息的湮滅證據事實。法院認為，重罪本身即伴隨高度逃亡風險，賴男確實有逃亡之虞，因此駁回聲請。

賴姓兇嫌以思念孩子為由，三度聲請具保或解除禁見，法院認為有逃亡之虞，裁定駁回聲請。（圖／資料照）

