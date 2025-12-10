「殺手考題」又惹禍？南韓學測難度爆表 考試首長下台：沒臉面對學生

2025年11月13日，南韓大學入學測驗，學生們在試場背水一戰。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/10）報導，南韓近期舉行大學入學考試，決定全國考生們未來幾年的去向，南韓政府雖誓言減少「殺手考題」，但這回測驗難度再度失控，甚至有英國的教授看到英文考題，直呼「就算是母語人士也不認識這個字」，外界批評聲浪不斷，南韓考試首長吳承杰今天宣布辭職。

據《東亞日報》、《亞洲經濟》、《文化日報》等多家韓媒報導，今年11月13日，是南韓大學入學測驗「大學修學能力考試」，全國超過55萬名學生報考，希望進入心目中的理想志願，與此同時，外界也在關注這次的測驗，是否存在所謂的「殺手考題」，近年來南韓政府誓言，要減少不合理的高難度考題，盼能減少該國的補習歪風。

廣告 廣告

2025年11月13日，南韓大學入學測驗，學生們陸續進入考場。路透社資料照

不料近日結果顯示，本次入學測驗的難度再度爆表，尤其在英語科目部分，拿到一級（90分以上，最高等級）的考生，僅佔全部考生的3.11%，是2018學年度以來最低，全國批評聲浪不斷。

南韓教育課程評價院院長吳承杰（오승걸，音譯）今天表示，他作為命題機關的首長，已經沒臉面對學生，決定自行離職，「英文科的命題，未能符合評分的宗旨，讓考生與家長陷入憂心，我深感責任重大。」

2025年11月13日，南韓大學入學測驗，有母親擁抱應試的兒子。路透社資料照

這次大考的英文科測驗，有題目直接取自英國里茲貝克特大學教授莫斯（Stuart Moss）的著作，莫斯本人也對南韓的出題大感意外，他表示：「英文科試題中出現了『culturtainment』，這是我在撰寫書籍中，創作出的學術性合成語」、「這不是通用的詞彙，不應該被作為考題，就算是母語人士也不認識這個字。」

不過，南韓教育課程評價院回應外界質疑：「考生可以從前後文推測其意思，符合推論能力的評量範圍。」另外，這次測驗的現場教師，也判定「沒有殺手級考題」，不料難度仍然失控。

2025年11月13日，南韓大學入學測驗，有學生在試場內點眼藥水。路透社資料照

由韓國英語學會等36個團體組成的「韓國英語相關學術團體協議會」，本月5日發表共同聲明：「這種以抽象、碎片化的文字，來評量學生能力的陳腐考題，請果斷捨棄吧。」

吳承杰的下台，為南韓「考試首長慘烈史」再添一筆，據悉，歷任該職位的12人當中，有9人任期未滿，就提早下台，2021年12月，時任評價院院長姜泰中（강태중，音譯），同樣因為考題難度過高，不得不黯然下台。

更多太報報導

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%

緊張持續升級？美軍2架超級大黃蜂現蹤委內瑞拉灣上空

客人進來也不看一眼… 南韓美妝Olive Young年營收破千億的「傲嬌秘訣」