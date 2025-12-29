殺手「瑞幸咖啡」進軍台灣 星巴克喊歡迎：不覺得是衝著我們來

生活中心／倪譽瑋報導

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）有意到台灣開店，首店位置不免讓外界認為，想與星巴克正面競爭。而代理星巴克咖啡的統一集團，董事長羅智先表示，自己不覺得瑞幸是衝著星巴克來的，各家咖啡品牌都有自己的經營之道，他歡迎市場上有多一點店家，除消費者選擇多，業者也能藉此機會檢視經營定位。

在中國被稱為「星巴克殺手」的咖啡品牌「瑞幸咖啡」，主打低價策略，傳出有意進軍台灣市場，首家門市選在台北南京復興商圈，令人意外的是，瑞幸首店剛好選擇開在星巴克旁邊，不免讓外界解讀為有意打對台。

羅智先今（29）日出席新市物流園區啟用活動時表示，各家咖啡品牌都有自己的經營之道，像瑞幸這種等級的品牌，中國當地至少有3、4家，但瑞幸咖啡的故事比較傳奇，曾經差一點就要退場，如今不只重生，而且「又活得這麼好」自然會成為焦點，大大家也比較容易將其與星巴克對比。

針對瑞幸咖啡首店選在星巴克旁邊，羅智先認為「我不覺得它（瑞幸）是衝著我們（星巴克）來的」，他個人倒是滿歡迎，市場上多一點店家、多一點比較，除了讓消費選擇更多，其實也可以給星巴克一個「檢視」的機會，看看定位是不是不清楚了，或是有沒有守住原來的初衷。

